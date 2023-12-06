Vodafone’dan deprem hazırlığı

6 Aralık 2023 06:23 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 06:26

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Vodafone Business, Ankara’da yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezini hayata geçirdi. Merkezde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Ankara’daki yeni merkez ile muhtemel bir afette hizmetleri Ankara’dan yönetebilecek duruma geldiklerini anlattı. Kestioğlu “Muhtemel Marmara depremine daha iyi hazırlanabilmek, kesintisiz hizmet verebilmek için, bu merkezimizdeki yapılarımızı ve ekiplerimizi güçlendirdik. İlave istihdamlar oluşturarak, sadece deprem değil, muhtemel herhangi bir krizi çok daha iyi yönetecek ilave kadrolarımızı buraya aldık. Bu merkezimizle, muhtemel bir krizi İstanbul’da hiç kimse olmasa da sıfırdan yönetebilecek durumdayız. Şu anda İstanbul’daki veri merkezimizdeki müşterilerimizin yedek sistemleri, İzmir ve Ankara’daki farklı lokasyonlarda yedekleniyor. Teknik arkadaşlarımız ağırlıkla İstanbul’daydı ama şimdi artık Ankara’da da muhtemel bir afette 7/24 hizmet verebilecek çok güçlü bir teknik ekip kadromuz var” dedi.

SİBER SUÇUN MALİYETİ 8 TRİLYON DOLAR

Verilerin giderek arttığına dikkat çeken Kestioğlu “Artık fiziksel dünyanın sunucu limitleri ile bu teknolojileri hayata geçirmemiz mümkün değil, o yüzden bulut teknolojileri hayatımıza giriyor. Uygulamalar buluta çıktıkça, daha çok birbirleriyle etkileşim hâline geldikçe de güvenlik açıkları oluşmaya başladı. 2023’te siber suçların maliyetinin 8 trilyon doları aşması bekleniyor. Şu anda inanılmaz derecede siber ataklar gerçekleşiyor ve birçok firma hem itibarını, hem verisini, hem de müşterisini kaybediyor. 2025’e gelindiğinde de bu rakamın 10 trilyon doları aşması bekleniyor. Türkiye için de WatchGuard’ın yapmış olduğu bir araştırma var. Türkiye’de şu anda her üç dakikada bir, kötü maksatlı siber atak gerçekleşiyor. İlk altı ayda yaklaşık 684 bin civarında da kötü amaçlı atak gerçekleşmiş. Her ölçekten şirket, siber atağa maruz kalıyor. Geçen yılla kıyaslandığında da yüzde 160 artmış” açıklamasını yaptı.

‘BİZE BİR ŞEY OLMAZ’ ZİHNİYETİ VAR

Dünyada siber güvenlik yatırımlarında geçen yıldan bugüne kadar yüzde 76’lık bir büyüme olduğunu ifade eden Kestioğlu “Türkiye’de ise siber güvenlik yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. ‘Bize bir şey olmaz’ zihniyeti var, o yüzden yatırımlar ertelenebiliyor” diye konuştu.

SİBER ATAK OLMADAN TEDBİR ALINIYOR

Vodafone’un Türkiye’de dört veri merkezinden hizmet verdiğini belirten Kestioğlu, şunları söyledi: Müşterilerimiz, bizim veri merkezlerimizde kendi bilgi sistemlerini saklayabiliyorlar. 3.800’den fazla müşteriye bulutlu güvenlik tarafında altyapı hizmeti sunuyoruz. 7/24 çalışan bir siber güvenlik operasyon merkezimiz var ve bu merkezimizde, müşterilerimiz daha atağa uğramadan zafiyet taraması yaparak, müşterilerimizin açık alanlarını buluyoruz. Müşterilerimiz bize sistemleri emanet ettikten sonra muhtemel bir siber atağı uğradıkları anda, onları kalkanlarımızla koruyup en az hasarlı bir şekilde o süreci atlatmaları için kendilerine destek veriyoruz.