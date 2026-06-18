Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun duyurduğu yapay zekâ destekli yerli kapsül endoskop projesinde klinik araştırmalar sürüyor. Türkiye, dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği bu teknolojiyle sağlık hizmeti alan değil, sağlık teknolojisi üreten ülkeler arasına giriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Türkiye sağlık alanında önemli bir teknoloji hamlesine hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun, Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği Yıllık Toplantısı’nda duyurusunu yaptığı, yerli kapsül endoskopi projesi, sağlık teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun “Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zekâ destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz” sözleriyle duyurduğu yerli kapsül endoskop projesinde laboratuvar ve yazılım aşamaları tamamlandı. İnsanlar üzerinde deneme hazırlıkları yapılıyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Sağlık Bakanlığının öncülüğünde yürütülen proje, Türkiye’nin tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığı azaltma ve kendi teknolojisini üretme hedefinin en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor. TÜSEB ve TÜBİTAK’ın destek verdiği çalışmada Boğaziçi Üniversitesi mühendislik altyapısını geliştirirken, Ankara Üniversitesi de cihazın klinik kullanım süreçlerine katkı sağlıyor.

PARÇA ALABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANIYOR

Kapsül endoskopi, hastanın ilaç gibi yuttuğu küçük bir cihazla mide ve bağırsakların görüntülenmesini sağlayan bir teknoloji. Ancak Türkiye’nin geliştirdiği sistem, bugün yaygın olarak kullanılan kapsül endoskoplardan çok daha ileri özelliklere sahip.

Mevcut kapsül endoskoplar sindirim sisteminde ilerlerken yalnızca görüntü kaydı yapabiliyor. Yerli olarak geliştirilen yeni nesil kapsül ise yapay zekâ desteğiyle görüntüleri anlık analiz ederek kanama, tümör ve şüpheli lezyonları tespit edebiliyor. Ayrıca doktor kontrolünde yönlendirilebilen sistem, gerektiğinde biyopsi alma ve hedef bölgeye ilaç bırakma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yani Türkiye’nin üzerinde çalıştığı yeni nesil yapay zekâ destekli akıllı kapsül endoskopi, pazarda hâlihazırda bulunan ve yalnızca “pasif birer kamera” olarak görev yapan geleneksel kapsüllerden cerrahi müdahale kabiliyeti ve otonom hareket kabiliyetiyle ayrılıyor.

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Proje kapsamında kapsülün kamerası, biyopsi mekanizması ve yapay zekâ yazılımları başarıyla geliştirildi. Şu anda cihazın güvenlik ve performans testleri sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre klinik araştırmalar devam ederken, hedef cihazın ilerleyen dönemde hastanelerde kullanıma sunulması.

KANSER TEŞHİSİ DAHA KOLAY

Uzmanlar, yapay zekâ destekli kapsül endoskopinin özellikle sindirim sistemi kanserlerinde erken teşhis açısından büyük avantaj sağlayacağını belirtiyor. Teknoloji sayesinde insan gözünün gözden kaçırabileceği küçük lezyonların çok daha erken fark edilmesi hedefleniyor.

Türkiye, bu projeyle yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasına girme yolunda önemli bir adım atarken, yerli kapsül endoskopun başarıyla tamamlanması hâlinde dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olacak.

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