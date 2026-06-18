Türkiye, robotik cerrahi eğitiminde bölgesel bir merkez hâline gelirken, uzmanlar bu alandaki artan eğitim talebinin ülkenin sağlık teknolojilerindeki uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirtiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Robotik cerrahinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki eğitim ihtiyacı da hızla artıyor. Cordamed Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Uyanık, Türkiye’nin son yıllarda robotik cerrahi eğitimlerinde uluslararası ölçekte dikkat çeken bir merkez hâline geldiğini belirterek, “Bugün Türkiye’deki eğitim merkezlerinde yalnızca yerli cerrahlara değil, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen cerrahi ekiplere de eğitim veriliyor. Gelişmiş simülasyon altyapıları, tecrübeli eğitmen kadroları ve yüksek vaka hacmi sayesinde Türkiye, robotik cerrahi alanında bölgesel bir referans noktası hâline gelmeye başladı” dedi.

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Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki tecrübesi ve robotik cerrahi alanındaki yatırımlarının uluslararası ilgiyi artırdığını ifade eden Uyanık, “Birçok ülkeden cerrahlar robotik sistemleri daha etkin kullanabilmek için eğitim amacıyla Türkiye’yi tercih ediyor.

Artık sadece robotik cerrahi uygulayan bir ülke değil, aynı zamanda bilgi, tecrübe ve eğitim ihraç eden bir konuma doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin robotik cerrahi eğitiminde bölgesel liderliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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