Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi
Altı yaşındaki çocuğun evlendirildiği iddiasıyla açılan davada verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu. Yeniden başlayan yargılama sürecinde sanıklardan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi.
- İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl, anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
- Yargıtay, elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin yeterince değerlendirilmediğini belirtmişti.
- Yargıtay, H.K.G.'nin yaşına ilişkin resmi kayıtların eksik incelendiğini, HTS kayıtlarının değerlendirilmediğini ve bazı tanıkların dinlenmediğini ifade etmişti.
- Yargıtay'ın bozma kararının ardından davada yeni süreç başladı.
- Bu süreçte sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi.
- Dosyaya ilişkin yargılama ise devam ediyor.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin davada karar 23 Ekim 2023'te açıklanmıştı.
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl, anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
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Yargıtay tarafından geçtiğimiz aylarda verilen kararda ise elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin yeterince değerlendirilmediği belirtilmişti. Ayrıca H.K.G.'nin yaşına ilişkin resmi kayıtların eksik incelendiği, HTS kayıtlarının değerlendirilmediği ve bazı tanıkların dinlenmediği ifade edilmişti.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından davada yeni süreç başladı. Bu süreçte sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Dosyaya ilişkin yargılama ise devam ediyor.