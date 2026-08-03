İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik saldırılara katılmamaları konusunda silahlı grupları sert bir dille uyardı. İran’ın, en küçük bir hata karşısında söz konusu gruplar için “mezara dönüşeceği” duyuruldu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, "terör unsurları" olarak tanımladığı gruplara hitaben açıklama yayımladı.

"İRAN ONLARA MEZAR OLUR"

Devrim Muhafızları Ordusu, isim vermeden söz konusu grupları uyararak, en küçük bir hata yapmaları halinde İran'ın onlar için mezara dönüşeceğini belirtti.

İran Ordu Komutan Danışmanı Tuğgeneral Mücteba Caferi, bugün yaptığı açıklamada Özel Kuvvetler Komandolarının (yeşil bereliler) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil'de rejim karşıtı silahlı gruplara 14 kara operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.

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