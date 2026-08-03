Galatasaray'ın, Fransız savunma oyuncusu Nathan Zeze için Suudi Arabistan ekibi Neom'a yaptığı ilk teklifin geri çevrildiği iddia edildi.

Sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Neom SC forması giyen Fransız stoper Nathan Zeze için resmi girişimde bulundu.

İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Neom SC'ye 21 yaşındaki savunmacının transferi için teklif sundu ancak Suudi Arabistan temsilcisi, sarı kırmızılı ekibin ilk teklifini reddetti.

Nathan Zeze

GELECEĞİ BELİRSİZ

Geçen yaz Nantes'tan 20 milyon avro bonservis bedeliyle Neom SC'ye transfer olan Zeze, kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamasına rağmen takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

NEOM PERFORMANSI

NEOM'da 32 maçta görev yapan genç savunmacı, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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