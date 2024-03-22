Yabancılara oturum izni sağlıyor: Yunanistan'dan 'altın vize'ye zam

Yunanistan'da yabancılara en az 5 yıl oturum izni sağlayan 'altın vize'ye zam geldi. Uygulama kapsamında gayrimenkul yatırımı sınırı 250 bin eurodan 800 bin euroya çıkarıldı. Karar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Yunanistan'da hükümet, yabancılara oturum izni sağlayan 'altın vize' uygulamasında değişikliğe gitti.

Başkent Atina ve Selanik şehrinin yanı sıra tüm büyük adalarda ev satın alarak "altın vize" sahibi olmak isteyenler artık 800 bin euroyu gözden çıkarmak zorunda kalacak. DW Türkçe'de yer alan habere göre; Ülkenin diğer bölgelerindeyse bu sınır 400 bin euro olacak. Yatırım eşiğinin yükseltilmesine yönelik uygulama 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

AIRBNB OLARAK DA KİRALANAMAYACAK

"Altın vize" konusundaki değişikliği kamuoyuna açıklayan Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis, artık söz konusu evlerin Airbnb olarak kiralanmasına da izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yunan hükümeti, "altın vize" uygulaması kapsamındaki önlemleri, ülkedeki konut sıkıntısıyla mücadele planının parçası olarak gerekçelendiriyor. Avrupa Birliği (AB) dışındaki yatırımcıların Yunanistan'dan aldığı gayrimenkul sayılarındaki artış, son yıllarda ülkedeki büyük kentlerde ve birçok adada satılık ev fiyatlarının ve kiraların ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

GEÇEN SENE 2,5 MİLYAR EURO TOPLANDI

Maliye Bakanı Hatzidakis, Yunanistan'ın "altın vize" uygulamasıyla 2023 yılında 2,5 milyar euro topladığını açıkladı. Yatırımcıların çoğu ise Çin ve Türkiye'den. Oturum izni, beş yıl için geçerli. Ancak gayrimenkulu satın alan kişi, sahip olduğu evi elden çıkarmadığı takdirde oturum vizesinin süresi beş yıl daha uzuyor.

"Altın vize", başvuru sahibi ve ailesine beş yıllık oturum izninin yanı sıra Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat hakkı, Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı da tanıyor.