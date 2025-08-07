Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımı

Yabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yabancılardan 135 milyon dolarlık hisse senedi alımı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 135,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancıların hisse senedi stoku 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ağustos haftasında net 135,5 milyon dolarlık hisse senedi, 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 61,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Ağustos haftasında 33 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 309,4 milyon dolardan 14 milyar 284,2 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 778,5 milyon dolardan 836,9 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kur korumalı mevduat hesaplarında 11 milyar liralık düşüşAdıyaman'da bıçaklı, sopalı kavga: Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kur korumalı mevduat hesaplarında 11 milyar liralık düşüş - EkonomiKur korumalı mevduat hesaplarında 11 milyar liralık düşüşMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki para - EkonomiRezervlerde büyük düşüş! İşte kasadaki paraİngiltere Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Ekonomiİngiltere Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladıKarabük Üniversitesi'nde bu bölümlere yerleşenlere burs! 10 ay boyunca 3 bin TL verilecek - EkonomiBu bölümlere yerleşenlere burs! Aylık 3 bin TL verilecekSemt pazarlarında yeni dönem! Tüm Türkiye'de geçerli olacak, nakit zorunluluğu tarih oluyor - EkonomiNakit zorunluluğu tarih oluyorHavalimanları dolup taşıyor! Ağırladığı yolcu sayısı İstanbul'un nüfusunu geride bıraktı - EkonomiAğırladığı yolcu sayısı İstanbul'un nüfusunu geride bıraktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...