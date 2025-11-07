Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'den sürpriz KKTC hamlesi! Vize sorgulamada 'vatandaşlık' bölümüne eklendi

İngiltere'den sürpriz KKTC hamlesi! Vize sorgulamada 'vatandaşlık' bölümüne eklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere, KKTC ile ilgili sürpriz bir adım attı. Ülkenin resmi vize sorgulama platformundaki vatandaşlık bilgilerinin sorulduğu bölüme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek ekledi.

İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda "Pasaportunuz veya seyahat belgeniz üzerinde ibraz edilen vatandaşlığınız nedir?" sorusu ile sunulan ülke seçenekleri arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için yeni bir seçenek ekledi.

"VATANDAŞLIK" BÖLÜMÜNE KKTC EKLENDİ

İngiltere'nin resmi kamu internet portalında vize başvuruları için rehberlik sunan sayfadaki ülkeler listesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ithafen "Kıbrıs" seçeneğinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için de "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek sunuldu.

DÜZENLEME RUM BASININDA YANKI BULDU

Söz konusu düzenleme Rum basınında "İngiltere, 51 yıl sonra Kıbrıs'ta fiili gerçekliği tanıyor mu?", "Kuzey Kıbrıs'a Tayvan statüsü mü verilecek?", "İngiliz hükümetinden garip adım: Kuzey Kıbrıs, resmi sitede milliyet olarak eklendi" gibi ifadelere yer verilen haberlere konu oldu.

Haberlerde ayrıca diplomatik kaynaklara göre GKRY'nin Londra'dan açıklama talep ettiği detayına yer verildi.

