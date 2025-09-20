Yargıtay'dan trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar

GAMZE ERDOĞAN - Yargıtay, trafik kazasında çıkan masrafların haklılık oranına göre hesaplanması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay’a konu olay Denizli’de yaşandı. Trafik kazasına karışan bir kişi, kusursuz olduğunu belirterek, aracının 40 gün boyunca kullanılamadığını ve bu sebeple mağduriyet yaşadığını öne sürdü. 10 TL üzerinden belirsiz alacak davası açan davacı, daha sonra bu talebini ıslah dilekçesi ile bilirkişi raporunda tespit edilen 140 TL’ye arttırdı. Ancak kalan 1.000 TL’nin davalı tarafından daha önce ödendiği belirtilerek bu tutar dava dışı bırakıldı. Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Adalet Bakanlığı, kararın kanuna aykırı olduğunu savunarak dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Bakanlık, daha önce yapılan ödemenin dava açılmadan gerçekleştiğini, bu nedenle bu kısma dair karar verilmemesi gerektiğini belirtti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, araç mahrumiyeti nedeniyle açılan bir tazminat davasında yerel mahkemenin kararını usule aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Yargıtay, dava açıldıktan sonra davalı tarafın yaptığı ödemenin, sanki dava reddedilmiş gibi değerlendirilmesini hukuka aykırı buldu. Ödeme yapmış olması davacının haksız olduğu anlamına gelmeyeceği belirtildi. Bu nedenle, mahkemenin bu ödemeyi “kısmen davanın reddi” gibi kabul edip yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılması doğru bulunmadı.

Yargıtay, masrafların ve vekâlet ücretinin, tarafların gerçekten ne kadar haklı olduğuna göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.