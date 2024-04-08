Yatırımcı talebi yüzde 353 artış gösterdi, 3 ayda 9 şirket halka açıldı!

Borsa İstanbul’da yılın ilk üç ayında 9 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 27 milyon 617 bin 661 yatırımcıdan 18,4 milyar lira finansman sağlandı.

2023’te halka açılan 56 şirketten 79,7 milyar lira fon sağlanmıştı. Halka arzlara yüksek olan yatırımcı talebi 2023’ün ilk çeyreği ile kıyaslandığında yüzde 353 artış gösterdi.

TOPLAM ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 18 MİLYAR 391 MİLYON 415 BİN 898 LİRAYA YÜKSELDİ

Bu yılın ilk halka arzı Pasifik Donanıma 4,4 kat talep geldi. Bor Şeker 3,9 kat, Limak Doğu Anadolu Çimento 4,4 kat, Oba Makarna 4,9 kat, Alves Kablo 5,3 kat, Mogan Enerji 3,9 kat, Artemis Halı 5,8 kat, Odine Solutions 6,1 kat ve IC Enterra 4,1 kat talep gördü. Geçen senenin ocak-mart döneminde gerçekleşen 8 şirketin halka arzına 6 milyon 96 bin 228 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 27,6 milyona yükseldi. Geçen sene aynı dönemde 8 milyar 379 milyon 62,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, bu sene yüzde 119,5 artarak 18 milyar 391 milyon 415 bin 898 liraya yükseldi.

BİST 100 ENDEKSİNİN İLK ÇEYREK KAZANCI YÜZDE 22

Halka arz endeksi ocak-mart döneminde yatırımcısına yüzde 29 getiri sağlarken, BİST 100 endeksinin ilk çeyrek kazancı yüzde 22 oldu. OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner, izahnamelerde bir önceki senenin mali tablolarının yer alması gerekliliğinden dolayı ilk çeyreklerde daha az halka arzın gerçekleştiğin söyledi. Yoğunluğun ikinci ve üçüncü çeyreklerde artacağını ifade eden Doğaner, geçen seneki gerçekleşmelerin aşılabileceğini belirtti.