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    Yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor! Bitcoin 40 bin doların altına geriledi

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    Greyscale'in ETF fonunda yaşanan çıkışlar ve Fed'e yönelik beklentilerdeki değişim kripto paralarda deprem etkisi yarattı. Bu gelişme sonrası Bitcoin aralık ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını gördü.

    Yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor! Bitcoin 40 bin doların altına geriledi
    Ekonomi Haberleri

    Kripto paralarda spot ETF onayına rağmen düşüş yaşanıyor. Bitcoin bugün aralık ayından bu yana ilk kez 40.000 doların altına gerileyerek 39.450 doları gördü.

    TSİ 11.45 itibarıyla Bitcoin 39.567 dolardan işlem görüyor. Ethereum aynı saatlerde yüzde 4.1 değer kaybederek 2.320 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 3.1 düşerken Solana yüzde 7.3, Ripple yüzde 2.2, Cardano (ADA) yüzde 4, Dogecoin yüzde 4.3, Avalanche (AVAX) ise yüzde 8.4'lük düşüşler kaydetti.

    Bugünkü düşüşlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değerinde son 1 haftada 110 milyar dolarlık bir düşüş gerileme yaşandı.

    GREYSCALE SATIŞLARI

    Düşüşlerde kripto varlık yönetim şirketi Greyscale'in satışları etkili oldu. Batık kripto para borsası FTX Greyscale ETF'sinde geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık pay satışı yapmıştı. Söz konusu satış Greyscale'in fonunu SEC onayının ardından spot ETF'ye çevirmesinden sonra geldi. Analistler Greyscale fonunda FTX'in satışının yanında kâr satışlarının da geldiğini ve fondan SEC izninden bugüne kadar 2.8 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirtti.

    Yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor! Bitcoin 40 bin doların altına geriledi

    FED BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM

    Greyscale'in satışının yanında Fed'e yönelik beklentilerin de değişmesi kripto paraların düşüşünde etkili oldu. Piyasalar 2023 sonunda Fed'in mart ayında faiz indirimlerine geçmesini bekliyordu. Ancak Fed yetkililerinin ihtiyatlı açıklamaları bu beklentinin ötelenmesine yol açtı. Piyasalarda mart ayında Fed'in indirime gitmesine 1 ay önce yüzde 76 ihtimal verilirken, bugün söz konusu olasılık yüzde 43'e geriledi.

    Bunun sonucu olarak ABD'de Hazine tahvili getirilerinde yükseliş yaşandı. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi son 2 haftada yüzde 3.98'den yüzde 4.12'ye çıktı. Kripto varlıklarla ters korelasyona sahip olan tahvil getirilerinin yükselmesi Bitcoin'deki düşüşü derinleştirdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    BitcoinKripto Para
    Haberler > Ekonomi > Yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor! Bitcoin 40 bin doların altına geriledi
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