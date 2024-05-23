Yeme içmeye 230 milyon liralık yatırım yapacak! Happy Group, 25. yılında Avrupa’ya açılacak...

Yeme içme sektöründe 70 şube ile faaliyet gösteren Happy Group, Londra ile Avrupa’ya adım atıp 230 milyon liralık mağaza yatırımı yapacak.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Happy Group, enflasyona inat yatırımlarına devam ediyor. Bünyesinde Happy Moon’s, İkon, Manhattan, Bob’s ve Little Buddha markaları ile hizmet veren firma 230 milyon liralık yatırım yapıp, Avrupa’ya ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Yeni markalarla yurt içi ve yurt dışında büyümelerini sürdüreceklerini söyleyen Happy Group CEO’su Hüseyin Aymutlu “Sektörümüzde kurumsallaşarak sürdürülebilir başarıyı yakaladık. 70 şube ve 3.500 çalışan ile hizmet veriyoruz. Yatırımlarımız hız kesmiyor. Yıl sonuna kadar 75 mağazaya ulaşacağız. Yurt içinde ‘Little Buddha’ şube sayısını 20-30’a çıkaracağız. ‘Manhattan’ları ise zincir restoran hâline getireceğiz. İddialı bir küçük food court markasını satın alıp büyüteceğiz” dedi.

YURT DIŞINDA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyüme çalışmalarına hız veren grubun Azerbaycan’da ve Irak/Erbil’de birer şubesi var. Mısır ise güçlü olduğu pazarlardan biri. Aymutlu “Kazakistan ve Irak’ta da yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Dubai’de bayilik yöntemiyle büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Dubai Mall ile görüşüyoruz. ABD’de de şube açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa’ya İngiltere’den giriş yapacağız. 2024 yılı bitmeden Londra’da şube açmayı planlıyoruz. Yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Tüm altyapımızı, farklı ülkelere açılmamız için uygun bir yapıda hazırladık” dedi. Aymutlu yıl sonuna kadar ise toplam 230 milyon liralık bir yatırım öngördüklerini söyledi.

GÜNDEMİNDE SATIN ALMA DA VAR

Happy Group, çatısı altında bulunan markaları yurt içinde de büyütmeye odaklanmış durumda. Mesela; grubun Akmerkez’deki ilk şubesi büyük ilgi gören Uzak Doğu konseptli markası ‘Little Buddha’nın farklı lokasyonlarda zincir hâline gelmesi planlanıyor. İlk etapta Little Buddha şube sayısını 20-30’a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Aymutlu, önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarını ise şöyle anlatıyor: Bünyemizde yer alan markalarımızdan ‘Manhattan’ları da zincir restoran hâline getireceğiz. Ayrıca gündemimizde bir satın alma da var. Alanında iyi olan küçük bir food court markasını satın alıp bütün AVM ve caddelerde büyütmek istiyoruz.