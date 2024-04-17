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Yeşillenmeye sıkı tedbir! Mersin’de sarı tuzaklar kuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşillenmeye sıkı tedbir! Mersin’de sarı tuzaklar kuruldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “yeşillenme” hastalığı ile ilgili konuştu. Bakan Yumaklı, "KKTC’den gelen ürünlerin giriş noktası olan Mersin Silifke’ye sarı tuzaklar (zararlı böceklerin kontrolü için kullanılan bir yöntem) kuruldu” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ -  KKTC’de narenciyede ortaya çıkan “yeşillenme” hastalığı, Türkiye için hâlâ bir risk. Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sıkı tedbirler alındığını,  Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye, Hatay, İzmir, Aydın Muğla ve Rize’de böyle bir hastalık ya da böceğe rastlanmadığını bildirdi.

SARI TUZAKLAR KURULDU

KKTC yolcularının narenciye, enginar, bitki, çiçek, tohum ve fide getirmelerinin yasaklandığını kaydeden Yumaklı, “Zararlının ülkemize bulaşıp bulaşmadığını tespit için özellikle KKTC’den gelen ürünlerin giriş noktası olan Mersin Silifke’ye sarı tuzaklar (zararlı böceklerin kontrolü için kullanılan bir yöntem) kuruldu” dedi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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