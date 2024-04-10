Yıllık 160 bin lirayı buluyor! Oto masrafı beş yılda bir araç ediyor

Otomobil kullanmanın maliyeti her geçen gün yükseliyor. 2023 model, dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira... Beş yılda harcanan rakam 800 bin lirayı buluyor. Bu masrafı göze alamayan kiralık aracı tercih ediyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Otomobil kullanmanın maliyeti her geçen gün artıyor. Periyodik bakım, sigorta ücretleri, yakıt, vergiler, muayene ve diğer masraflar (otopark, yıkama, trafik ceza, köprü otoyol) işin içine girdiğinde fatura iyice kabarıyor. Bugün 1.6 litre dizel otomatik bir otomobilin yıllık masrafları 160 bin lirayı buluyor. Bu da 5 yılda bir sıfır otomobil fiyatına denk geliyor. Masrafların artması, otomobil satışlarına olumsuz yansımıyor. Otomobil ve hafif ticari araç alım talebi devam ediyor. Bunu toplam pazar satış rakamlarında da görmek mümkün. 2023 yılında toplam otomobil ve hafif ticari satışı rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 57,4 artarak 1 milyon 232 bin 635 adet olarak gerçekleşmişti. Bu da “tüm zamanların en çok satış yapılan yılı” olarak kayıtlara geçmişti. Ancak sektör temsilcileri, 2024’te 2023’ün rakamlarının yakalanamayacağı, toplam satışların yüzde 25-30 civarında düşeceği görüşünde birleşiyor. Öte yandan, filo kiralama sektörü de hızlı büyüyor.

TÜM GİDERLER İKİ KATINA ÇIKTI

Masraf kalemleri arasında en fazla yer tutanı akaryakıt. Geçen yıl bu zamanlar litresi 22 lira olan mazot, bugün 42 lira. Böylece geçen yıl bir sedanın 1.400 liraya dolan deposu bugün 2.300 liraya doldurulabiliyor. Bir diğer gider kalemi olan bakım masraflarına da geçen yıla göre iki kat zam geldi. Geçen yıl periyodik bakımı 6.000-8.000 lira arasındaki bir otomobil, bugün aynı bakımı 15 bin liraya ancak yaptırabiliyor. Yedek parça ve işçilik maliyetlerinin artması, bu değişiklikte en büyük neden. Aynı şekilde trafik sigortası ve kasko ücretleri de geçen yıla göre iki katına çıktı. Vergiler, trafik cezaları, oto yıkama ve otopark ücretlerindeki artışlarla birlikte otomobil sahibi olmanın maliyeti yıllık 15-170 bin liraya kadar çıktı. Bu rakamlar ortalama bir araç için geçerli, daha lüks markaların yıllık masrafları ise dudak uçuklatıyor.

MASRAFI GÖZE ALMAYAN KİRALIK ARACA YÖNELİYOR

Otomobil masraflarına katlanmak istemeyenler kiralamayı tercih ediyor. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre; operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında 78 milyar 200 milyon TL’lik yeni yatırımla 73 bin aracı filosuna kattı. 2023 sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün toplam araç sayısı 2022 sonuna göre yüzde 3,7 artarak 254 bine ulaştı. Rapora göre, Renault yüzde 17,6 payla Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası. Renault’yu yüzde 17,1’le Fiat, yüzde 11,0 ile Toyota, yüzde 10,5 ile Volkswagen ve yüzde 9,6’yla Ford takip etti.

Sektörün araç parkının yüzde 47,5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 29,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 11,7 pay aldı.

2023 MODEL 1.6 LİTRE DİZEL OTOMATİK BİR OTOMOBİLİN YILLIK MASRAF KALEMLERİ

MTV: 7.000 TL

Bakım: 15.000 TL

Trafik Sigortası: 8.000 TL

Kasko: 15.000 TL

Yakıt: 90.000 TL (Ayda 2,5 depo)

Muayene: 1.824 TL

Diğer (otopark, yıkama, trafik ceza, otoyol-köprü): 20.000 TL

Not: Değerlendirme sürekli otomobil kullanıcıları dikkate alınarak hazırlanmıştır.