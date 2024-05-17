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Yükseliş devam ediyor! Borsadan yeni rekor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yükseliş devam ediyor! Borsadan yeni rekor
Bist 100, Tcmb, Abd Merkez Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.557,98 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 10.557,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,09 puan ve yüzde 2,18 değer kazancıyla 10.545,05 oldu. Toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,21, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile turizm oldu.

MERKEZ'İN ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan 43,64'e geriledi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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