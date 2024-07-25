Yüzde 22'ye dayandı! e-Ticaret’te komisyona üst sınır geliyor

İnternet üzerinden yapılan satışlarda e-Ticaret platformlarını kullananlardan alınan komisyonlar özellikle mikro düzeyde ihracat yapan esnafı zorlamaya başladı. e-Ticaret pazar yerlerinde satılan ürünlerden kategorilerine göre yüzde 22’ye çıkan komisyon alınıyor. Ticaret Bakanlığı bu komisyonlarla ilgili üst sınır getirilmesi konusunda çalışma yapıyor.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Online pazar yerlerindeki fahiş komisyon ücretleri satıcıları isyan ettirdi. Komisyon ücretleri yüzde 22’ye dayanırken, konu Meclis’e taşındı. Tüketicinin Korunması ve e-Ticaret konusunda bazı yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Sanayi Komisyonundaki görüşmelerinde, e-Ticaret pazar yerlerinde satılan ürünlerden alınan komisyonlar masaya yatırıldı.

Milletvekilleri, özellikle küçük esnaf ve mikro düzeyde ihracat yapanların bu platformlara yüksek oranda komisyon ödediğini, bu nedenle alınan komisyonlara sınırlama getirilmesini istedi. Eleştirileri cevaplayan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, komisyon oranlarının satılan ürünlere ve kategorilere göre değişken olduğunu hatırlattı.

Gürcan, şöyle konuştu: Yüzde 21, maksimum yüzde 22 komisyon oranı var. Biz bu komisyonları sınırlamayla ilgili bütün e-Ticaret pazar yerleriyle toplantılar da yaptık, özellikle yemek sektöründe bulunanlarla ilgili çok şikâyetler vardı. Yalnız temsilcileri “Biz komisyonları aşağı çekeriz ama biz çektiğimizde diğer pazar yerleri bundan çok büyük zarar görür. Bunları biz yapsak onlar istemezler” diyor. Yani komisyon oranlarının belli bir miktar aşağı çekilmesi diğer pazar yerlerine zarar veriyor ve onların rekabet gücünü azaltıyor. Çalışmalarımız devam ediyor, bununla ilgili bir yasaya gerek yok. Biz İç Ticaret Genel Müdürlüğü olarak burada herhangi bir yönetmelik değişikliğiyle bunlarla ilgili, komisyonlarla ilgili değişiklik yapabiliriz, üst sınır da koyabiliriz, bununla ilgili çalışma yapabiliriz.

E-İHRACAT RAKAMLARI ARTACAK

Gürcan şu anda 70 bin KOBİ’nin e-İhracat yaptığını, hedeflerinin bu sayıyı 200 bine çıkarmak olduğunu belirterek “400 milyar TL’lik bir ihracat rakamını yakalayacağımız bir duruma şu anda ön hazırlık yapıyoruz. E-İhracat’la, şu anda Azerbaycan’a, Katar’a, Suudi Arabistan’a, Almanya’ya ve diğer ülkelerde altyapıları yapılıyor. Birçok ülkeye e-İhracat’la bizim imalatçımızın mal satmasının önünü açıyoruz, burada çok ciddi kazanımlarımız var. 200 bin KOBİ’nin, esnafın, küçük ihracat yapan, mikro ihracat yapan kişinin ki bunun içinde kadın kooperatiflerimiz de var, diğer ufak ihracat yapan hanımefendiler de var el işiyle yapıp kendileri orada satış yapanlar da var, bunların da önünü açmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.