Yerel pazar yerleri korunacak! E-ticaret üzerinden ihracat için somut adım atılıyor

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile e-Ticaret yapan yurt içindeki yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılması ve daha çok işletmenin ihracata yönelmesi hedefleniyor. 200 bin işletme ile yurt dışına 400 milyarlık satış hedeflenirken, teklif ile pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teşvik belgesi alan yüksek teknoloji yatırımlarını gerçekleştiren e-Ticaret firmaları teşvik edilecek. Lisans ücretlerinde indirim yapılacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ile yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurtdışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması maksadıyla bazı destekleyici tedbirler alınıyor. Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de elektronik ticaret hacminin 2023 yılında yüzde 119 arttığı, yurt içinde yerleşik pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısının 539 bin 808’e yükseldiği hatırlatıldı. Türkiye’nin hedefinin e-İhracat’ın genel ihracat içindeki payının yüzde 1,5’ten yüzde 10’a çıkarılması olduğu belirtilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

KÜRESEL ŞİRKETLERE KARŞI KORUMA

2024 Mayıs ayı itibarıyla bu işletmelerin yaklaşık 70 bini, söz konusu pazar yerleri üzerinden 19 milyar lira tutarında yurt dışı satışı gerçekleştirdi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde pazar yerleri üzerinden yurt dışına satış yapan işletme sayısının 200 bine, yurtdışı satış tutarının ise 400 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Ancak güçlü sermaye yapısına ve yıkıcı rekabet gücüne sahip bazı küresel e- Ticaret pazar yerlerinin ülkemize yönelik faaliyetlerine son bir yıl içinde hız verdiği, aşırı reklam ve indirim uygulamalarıyla tanınırlığını artırdığı ve yurt içi piyasada önemli ölçüde güç kazandığı görülmektedir. Bu durum yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet güçleriyle birlikte pazar paylarının küçülmesi ve istihdamın azalması riskini doğurmaktadır. Bu nedenle yurtiçinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak, yurt dışı menşeli bu pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesi için destekleyici tedbirler alınması gerekmektedir.

YURT İÇİ ŞİRKETLERE TEŞVİK

AK Parti’nin teklifinde bu kapsamda, elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teşvik belgesi alan yüksek teknoloji yatırımlarını gerçekleştiren e-Ticaret firmalarının teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte, pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile teşvik belgeli yatırım harcamalarının toplamının iki katının, lisans ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden net işlem hacminden indirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu indirimden yararlanmak için, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının net işlem hacmini, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verileri kullanılarak hesaplanan elektronik ticaret hacminin yüzde 20’sini aşmaması şartı getiriliyor.

2024 İÇİN 4 KATI İNDİRİM

Teklifte, 2024 yılına ilişkin lisans ücretinin hesaplanmasında uygulanmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile yatırım teşvik belgesi alınarak gerçekleştirilen yatırım harcamalarının toplamının 4 katının, net işlem hacminden indirilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. 2025 yılına ilişkin lisans ücretinin hesaplanmasında ise söz konusu satış ve harcamaların 3 katının net işlem hacminden indirilmesi öngörülüyor. Ayrıca 2024 yılı için lisans ücretinin hesaplanmasında yüzde 20 şartının aranmamasına ilişkin düzenleme de teklifte yer alıyor.