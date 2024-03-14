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Haberler > Ekonomi > Yüzde 25 kotasına yeni alternatif! Yurt dışından ev alıp kiraya veriyorlar

Yüzde 25 kotasına yeni alternatif! Yurt dışından ev alıp kiraya veriyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzde 25 kotasına yeni alternatif! Yurt dışından ev alıp kiraya veriyorlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt dışı emlak yatırımları fırladı! Yüzde 25 kira artış tavan kuralı ve beklenen enflasyon Türklerin konut yatırım davranışlarını yurt dışına çekti!..

Türklerin yurt dışı emlak yatırımları, yüzde 42 artışla, 133 milyon dolara çıktı. 2023 toplamında ise 163,7’lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükselmişti. Mars International’ın CEO’su Hakan Bucak, Türklerin yurt dışında emlak almak için 10 yıl önce harcadığı tutarın 130 milyon dolar olduğunu, bunda 22 kattan fazla artış yaşandığını söyledi. Bucak “Türkler yurt dışında emlak almak için yılda harcadıkları tutarı, artık ayda harcıyorlar” dedi.

REZERV PARAYLA YATIRIM

Özellikle rezerv parayla yatırım iştahının arttığına dikkat çeken Bucak “Bunda bazı nedenlerin etkisi var. Konut politikaları, fi yatların düşeceği algısını devam ettirirken, yüzde 25 kira artış tavan kuralı ve beklenen enflasyon ise Türklerin konut yatırım davranışlarını yurt dışına çekiyor. Yurt dışında özellikle mortgage oranlarının artmasıyla satışa talep azalıp kiraya rağbet artınca, kira getiri oranları, döviz bazında yüzde 6-15 arasına geldi. Bu da aslında Türk yatırımcılar için önemli bir motivasyon oldu. Miami, Dubai, Montenegro, Londra gibi şehirlerde Türklerin gayrimenkul alımı skorboardlarda önemli sıralara yükseldi” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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