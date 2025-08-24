Yüzde 99 değer kaybeden Suriye Lirası kurtarılabilir mi? Yeni karar alındı: 2 sıfır atılacak, yeni banknotlar basılacak

Suriye hükümeti, çöken ekonomiyi istikrara kavuşturma amacıyla yeni banknot basma ve Suriye lirasından iki sıfır atma planını duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı Abdulqader Husrieh, söz konusu adımın günlük işlemleri basitleştirmeyi ve ekonomik verimliliği artırmayı hedefleyen kapsamlı mali ve parasal yeniden yapılandırma programının bir parçası olduğunu açıkladı.

SURİYE LİRASI YÜZDE 99 DEĞER KAYBETTİ

Khama Press Agency'den edinilen bilgilere göre, Husrieh, devlet bankaları, özel bankalar ve ekonomi uzmanlarının yer aldığı komitelerin reform planını incelemek üzere oluşturulduğunu belirtti. Yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin resmi bir takvim açıklanmadı ancak hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

2011’de başlayan iç savaşın ardından Suriye lirası değerinin yaklaşık yüzde 99’unu kaybetti. Savaş öncesinde 1 ABD doları 50 Suriye lirasına karşılık gelirken, bugün bu rakam yaklaşık 10 bin liraya ulaşmış durumda.

2021'DE 5 BİN LİRALIK BANKNOT KARARI GELMİŞTİ

Suriye'de Esad rejimine bağlı Merkez Bankası enflasyon oranlarının artması nedeniyle ülkenin en büyük para birimini 5 bin Suriye Lirası'na çıkardı.

Suriye Merkez Bankasından yapılan açıklamada, pazar günü tedavüle giren 5 bin liralık yeni banknotların nakit alışverişlerini kolaylaştıracağı öne sürüldü.

Merkez Bankası, en son 2017'de enflasyon oranlarının artması ve Suriye Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle 2 bin liralık banknot çıkarma kararı almıştı.

PARADAKİ DEĞER KAYBI SURİYE HALKINI PERİŞAN ETTİ

Yaşanan ağır değer kaybı, halkı günlük alışverişlerde yüklü miktarda banknot taşımak zorunda bıraktı. Haftalık temel ihtiyaç alışverişleri dahi yüzbinlerce lira nakit gerektiriyor.

Hükümet, planlanan reformun vatandaşların yükünü hafifletmesini, nakit işlemlerindeki zorlukları azaltmasını ve ulusal para birimine duyulan güveni kısmen de olsa geri kazandırmasını umuyor.

Ancak uzmanlar, daha geniş kapsamlı ekonomik reformlar ve siyasi istikrar sağlanmadıkça para birimindeki düzenlemenin Suriye’nin derinleşen mali krizini tek başına tersine çevirmeye yetmeyeceği uyarısında bulunuyor.