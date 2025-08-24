TSK, Suriye için harekete geçiyor! Askerlere komando eğitim verilecek

Suriye, iç savaşın sona ermesinin ardından ordusunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda ülke, Türkiye'den askeri eğitim ve danışmanlık alacak. İmzalanan iş birliğinin detayları da belli oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, eğitim programı kapsamında Suriyeli askerler Türkiye'ye gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından eğitim alacak. Komando ve piyade eğitimleri de bu eğitime dahil olacak. Eğitimden geçirilecek olan Suriyeli askerler daha sonra TSK tarafından kendi ülkelerinde de eğitime alınacak.

SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN KONTENJAN AYRILACAK

Türkiye, Somali ve Libya'da yürütülen modele benzer şekilde Suriye'de de harp okulu ve astsubay okulu kurulmasını planlıyor. Böylece Suriyeli askerler hem Türkiye'de hem de kendi ülkelerinde eğitim alacak.

Suriye'den geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen komutanlar, Kara, Deniz ve Hava Harp okullarını ziyaret etmişti. Bu kapsamda Suriye ordusuna mensup askerî öğrencilerin harp okulları ve astsubay okullarına kabul edilmesi için kontenjan ayrılacak. Eğitim görecek Suriyeli askeri öğrenciler mezuniyetin ardından kendi ülkelerine dönerek görev yapacak.

SERİNYOL'DA DA EĞİTİM MERKEZİ

Kaynaklar, "Somali'deki gibi, Libya'daki gibi normal askerleri de eğiteceğiz. Hem orada eğiteceğiz, hem burada eğiteceğiz. Şu anda eğitim gören askerler var belli konularda. ÖSO'yu (SMO) eğitirken biz Serinyol'da (Hatay) bir eğitim merkezi yapmıştık. Aynı yerde kalıyorlardı, aynı yerde yiyorlardı, içiyorlardı, eğitim yapıyorlardı. Burada da yapabildiğimiz kadar çok eğitim vermeye çalışacağız" dedi.

TÜRK ASKERLERİYLE AYNI SÜREDE EĞİTİM ALACAK

Edinilen bilgiye göre; eğitimler disiplinli bir şekilde yürütülecek. Suriyeli askerler, Türkiye'de bulundukları süre boyunca kapalı bir sistem içinde eğitim alacak.

Bu kapsamda, Türkiye'de TSK tarafından verilen komando ve piyade eğitimlerini alacak olan Suriyeli askerler, Türk askerleri ile aynı süre içerisinde eğitim görecekler.

TSK, SURİYE'NİN DAVETİNİ BEKLİYOR

Önümüzdeki dönemde Suriye ile yapılacak üst düzey temaslar da artacak. Yakında Suriye Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Türkiye'ye gelmesi, ortak eğitim ve takvimlendirme konularında görüşmeler yapılması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye, Suriye'den davet geldiği taktirde, çok kısa süre içinde ortak eğitim merkezi kurmaya hazır. Bu kapsamda planları hazır TSK, sadece Suriye'nin davetini bekliyor.