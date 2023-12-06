Zeytinyağında 'photoshop' oyunu! Halkın sağlığıyla böyle oynadılar

6 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:17

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi Güney Avrupa, sıcaklık ve kuraklık nedeniyle üretim durma noktasına gelmesiyle Türkiye zeytinyağı üretiminde ön plana çıktı. Zeytinyağı ihracatında rekor seviyeler kaydedilirken, yurt iç piyasada fiyatlar hızla yükselişe geçti. Ticaret Bakanlığı ihracat yasağı ile fiyatların önüne geçmeye çalışsa da zeytinyağının litresi 280-340 TL'yi buldu. Fiyatlar hızla yükselirken, bazı marketlerde yarı yarıya ucuz satılan zeytinyağları ile halk sağlığının oynandığı ortaya çıktı.

ZEYTİNYAĞI FİYATINDA SAHTE TEST OYUNU

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre fiyatıyla gündemde olan zeytinyağının bazı marketlerde litresi 190-200 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Yarı yarıya ucuz satılan zeytinyağları için Tarım ve Orman Bakanlığı logusuyla laboratuvar testler de raflara asıldı. Vatandaşı cezbeden zeytinyağlarında sahtecilik yapıldığı öğrenildi. Tüketiciyi yanıltan laborutuvar testlerinin gerçek olmadığı ve 'photoshop' ile yapıldığı ortaya çıktı.

HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR

Konuyla ilgili zeytinyağı üreticileri uyarıda bulundu. Üreticiler, "Biz tespit ediyoruz, Bakanlık ceza kesiyor ama ertesi gün yine yolunu buluyorlar. Şu an 200 liraya satılan yağ gerçek olamaz. Halk sağlığı tehlikede” dedi.

SORUMLULUK REDEDİLEMEZ

Market yöneticileri ise "Ürün bize tanıdığımız bir aracı ile geldi. O yüzden aradaki fiyat farkını çok sorgulamadık. Firma testi kendisi asmış. Bu konuda bizim bir sorumluluğumuz yok" dese de Ticaret Bakanlığı, "Marketler kendi rafında olan tüm ürünlerden ve orada asılı olan bilgi ve belgelerden sorumludur. Sorumluluk reddi kabul edilemez” yanıtını verdi.

TÜKETİCİLER SAHTE ZEYTİNYAĞINI ANLAYABİLİR Mİ?

Zeytinyağı üreticileri, bazı ürünlerin içinine kanola, palm, ayçiçeği ve pamuk gibi bitkisel yağlara gıda boyası ve esanslar eklendiği konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre tüketicilerin bu yağlarda gözle veya tadarak ayrım yapması çok zor. Uzmanlar, sahte zeytniyağının belirlenmesi için laboratuvar analizinin şart olduğunun vurgularken, güvenilir ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, konuyla ilgili olarak tüketicileri şu sözlerle uyardı:

Sızma zeytinyağı şu an zeytin çiftçisinde 250-280 lira arasında. Edremit civarında üreticiler fabrika kapısında 300 liradan dökme olarak satıyor. Şu anda ortalama maliyeti üreticide 280 lira olan zeytinyağını markette 190 liraya satamazsınız. Kesinlikle bunlar gerçek zeytinyağı değil. Şu an 6-7 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı çıkıyor. Zeytinin kilosu 45 lira. Buna teneke masrafını, etiket masrafını, kargo masrafını, yüzde 30 kâr oranını eklediğiniz zaman yeni sezon ürünlerde fiyatın 400 lira üzerine çıkıyor. Sahte yağları kilogramı 30-40 liradan imal ediyorlar. En az yüzde 500 kârla satıyorlar. Zeytinyağı pahalı değil. Ama pahalı gibi algı oluşturuldu. Diğer taraftan da ‘ucuz’ oyunlarla sahtecilik yapılıyor."

SAHTE ZEYTİNYAĞINA REKOR CEZA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı zeytinyağında fahiş fiyatlara izin vermeyeceklerini söylemişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 28 Kasım'daki talimatı ile İstanbul'da birçok noktada zeytin ve zeytinyağı satışlarına yönelik denetimlerde rekor cezalar kesildi.

39 ilçeden alınan numuneler sonucu işletmelere 65 bin ile 6 milyon 600 bin TL arasında ceza kesilirken ekipler internet ortamında satışı yapılan zeytinyağları için vatandaşlara uyarı da bulunarak 8 zeytinyağı numunesinin 8'inde de olumsuzluk tespit edildi.