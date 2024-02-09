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    • Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Sistem hatalı deyip poliçe kesmiyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Sistem hatalı deyip poliçe kesmiyorlar
    Zorunlu Trafik Sigortası, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zorunlu hale getirilen trafik sigortasında, sigorta şirketlerinin poliçe oyunu ortaya çıktı. Birçok şirketin 'sistem arızası var' diyerek zorunlu poliçeyi kesmediği öğrenildi.

    Kanuni mecburiyet olarak Türkiye’de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası’nda 2 yıldır süren sıkıntı son aylarda yeniden had safhaya çıktı.

    'SİSTEM HATALI' NUMARASI

    Tarifeye göre 6 bin 300 TL’ye kesilecek trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, sistemlerinde hata gösterip zorunlu poliçeyi kesmiyorlar.

    Kamuya ait sigorta şirketi ise, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1’e 1 trafik poliçe kesme imkânı veriyor.

    Özel birçok sigorta şirketi ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkararak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Zorunlu Trafik Sigortası
    Haberler > Ekonomi > Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Sistem hatalı deyip poliçe kesmiyorlar
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