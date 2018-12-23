Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat sektörünün köklü firmalarından İhlas Yapı, Marmara Evleri 4 projesinde alternatif ödeme planlarından oluşan yılsonu fırsat dönemini başlattı.

Düzenlenen kampanya dahilinde nakit alımlarda sunulan fiyat avantajının yanında peşinat erteleme ve 36 ay vade farksız taksitlendirme imkanı da sunuluyor.

İhlas Yapı kalitesiyle, Marmara Evleri 4’ün son fırsatında; yüzde 10 peşinat, 4.600 TL’den başlayan taksitler ve 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına alternatif ödeme seçenekleri ve avantajlı fiyatlar sunuyor. 2+1’den 4+1’e kadar farklı daire tiplerinin bulunduğu Marmara Evleri 4’te tamamı balkonlu olan dairelerin büyüklükleri 127 ile 203 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

En son teknolojiyi Marmara Evleri 4’te uygulayan İhlas Yapı, proje donatıları içinde; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunaya yer veriyor.

Marmara Evleri 4 geniş peyzaj, sosyal yaşam ve spor alanlarının yanı sıra aile öncelikli konseptiyle de özel bir konuma sahip. İhlas Yapı’nın Bizim Evler, Bizim Evler Güzelce projelerinde olduğu gibi Marmara Evleri projesinde de satış ofisi yılın her günü açık tutularak misafirlerine hizmet veriyor. Satış ofisine gelen alıcıların beğendiği projenin örnek dairesini de ziyaret etmek mümkün.