Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Eyüp’te Axis İstanbul Ofis, Güneşli ’de Mirage Dükkan, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi projelerini tanıtacak.

Ayrıca Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alıyor.