Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve Marmara Denizi’ne nazır bir noktada yükselen Bizim Evler Güzelce’de, 2+1 daireler 456 bin TL’den başlıyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı bölgede, sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce; 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Projede, kredili alımlarda 120 ay, 0,98 vade oranlı ödeme seçeneği de yatırımcılara sunuluyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde, cazibe merkezi olarak geliştirilen projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

4 MEVSİM SOSYAL HAYAT

E-5 cepheli, cadde üzeri dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor. 60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra iki adet sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş ve anaokulu da projede yer alıyor.

ULAŞIMIN MERKEZİNDE

Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje, ulaşım açısından da avantajlı bir konumda... İstanbul’un en işlek aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce, E-5 Otoyolu’nun yanı başında yükseliyor.