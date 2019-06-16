Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bizim Evler ve Marmara Evleri markalı konut projelerine imza atan İhlas Yapı, Beylikdüzü’nde deniz manzarasına sahip Marmara Evleri 4 projesinde lokasyon avantajının yanı sıra cazip fiyat ve ödeme kolaylıkları ile oturumculara ve yatırımcılara avantaj sağlıyor. Beylikdüzü’nün merkezinde inşa edilen Marmara Evleri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daireleri hayatı kolaylaştıran yeniliklerle planladığı yeni konseptini alıcılara sunan İhlas Yapı, projeyi aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor.

Yaz dönemine özel 2+1 dairelerin 475.000 TL’den başladığı projede 3+1 ve 4+1 daire tipleri de yer alıyor. Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkândan oluşan Marmara Evleri 4 projesi, 127 metrekare ile 204 metrekare arasında değişen geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip. Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Estetik mimarisi, ankastreli birinci sınıf konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Marmara Evleri 4’ün örnek dairesini konut alıcıları görebiliyor.

TÜM ULAŞIM İMKÂNLARINA SAHİP

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı olan E-5, TEM Otoyolu, Eğitim Kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile öne çıkıyor. Yapımı planlanan Beylikdüzü Metrosu’nun Yakuplu istasyonuna komşu olan proje, gelecekte de deniz yolu ile yolcu taşımasının merkez üssü olması planlanan Ambarlı Limanı’nın da yanı başında konumlanıyor. İhlas Yapı, kaba inşaatını tamamlandığı Marmara Evleri 4 sitesini 2020’de teslim etmeyi planlıyor.

ÖRNEK DAİRESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İhlas Yapı’nın Bizim Evler, Bizim Evler Güzelce projelerinde olduğu gibi Marmara Evleri 4 projesinde de satış ofisi yılın her günü açık tutularak misafirlerine hizmet veriyor. Ziyaretçiler satış ofisine gelen herkesin çok beğendiği projenin örnek dairesini de gezebiliyor.