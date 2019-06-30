Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sektördeki son gelişmeleri aktaran Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “İnşaat malzemesi sanayisinin büyüklüğünün son yıllarda özellikle iç pazarda inşaat sektöründe yaşanan daralma sonrası 100 milyar dolara geriledi. Bunun 21,5 milyar doları ihracat, geri kalanı ise iç pazarı temsil ediyor. İnşaat malzemelerinde 23 milyar dolar ihracata doğru gidiyoruz. Bu ihracatta önemli pazarlarımız sanılanın aksine AB ülkeleri ve ABD. Biz gelişmiş ülkelere daha fazla ihracat yapıyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Kanada, Orta Doğu'da İsrail ve Irak en önemli pazarlarımız. Bunun anlamı şu; Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet eden bir ülkeyiz” dedi.

Kentsel dönüşümün önemine de değinen Ferdi Erdoğan, “20 milyon konuttan 7 milyonunun yeniden yapılacağı açıklandı. Sektörün yeniden canlanması için şantiye pazarı yerine yenileme pazarını devreye almalıyız. Burada derin yenilemeden yani iklimlendirme, ısıtma-soğutma, aydınlatma, yangın güvenliği, güçlendirme gibi konulardan bahsediyoruz. Aynı zamanda enerji verimliliği ve sera gazı salımının daha da önem kazandığı günümüzde, atığı yöneteceksek binanın kendisini atık haline getirmeye yani binayı önce moloza çevirip sonra yeniden yapmaya gerek yok. Mevcut binaların hepsini yenilemek, hatta yeşil bina hâline getirmek bile mümkün" dedi.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah da, “Biz bu ülkede profesyonel yöneticiler olarak arkasına rüzgârı almış, doğru dürüst dalga görmemiş, çarşaf gibi denizlerde süzülmüş kaptanlar değiliz. Fırtına yabancımız değil. Belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda pazarda daha çok bulunmalıyız” dedi.