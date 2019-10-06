Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu’nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı Zemin Etüt Şube Müdürü Hüseyin Alan, son İstanbul depreminde ortaya çıkan manzaranın toplumun depreme hazır olmadığını gösterdiğini ifade etti. Alan, depremden sonra 40 binin üzerinde vatandaşın binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda başvuruda bulunduğunu kaydederek “Özellikle İstanbul depreminin gerçekleşmesinden sonra kamuoyunda artık hepimizin bildiği ‘biz ülke olarak depremlere hazır mıyız?’ sorusunun cevabı aslında hazır olmadığımızı bir şekilde gösterdi. Son günlerde basın yayın organlarında sıkça gündeme geldiği üzere çok sayıda eksikliğimizin olduğu görülüyor. Bu eksikliklerin en önemlisi, depremler öncesi yapmamız gereken hazırlıkların eksikli yapıldığını veya zamanında yapılmadığını gösterdi bize. Bakın kısa önce gerçekleşen depremde İstanbul’da çok sayıda yapının ağır hasarlı olduğu, hatta korku ve panikle 40 binin üzerinde vatandaşımızın kamu kurum ve kuruluşlarına başvurarak kendi binalarının da incelenmesi ve yeterliliğin test edilmesi konusunda bir çalışma yürütülmesi talep etmişler. Toplumun büyük bir kesiminin kendi oturduğu konutun veya kullandığı yapının depreme hazır olup olmadığı veya bir deprem esnasında nasıl bir davranış gösterdiğine ilişkin önemli bir kaygı ve korku içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi de toplanma alanları gündeme geldi. Bu da son derece önemli. Bugün itibarıyla bunlara ihtiyacımız olmayabilir ama bir deprem esnasında yoğun bir ihtiyacımız olacak. Bugünden planlama yapmak gerekiyor" dedi.