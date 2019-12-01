Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Etkinlikte Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ile Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün de yer aldı.

Zirvede faizsiz ‘Elbirliği Sistemi’nin ekonomiye sağladığı katkıları anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Türkiye ekonomisinin 100. yıl hedeflerine ulaşılmasının konuşulduğu 2. Türkiye 2023 Zirvesi’nde değerli bakanlarımız ve iş adamlarıyla önemli değerlendirmeler yaptık. Türk ekonomisinin kırılgan ve hassas yapısı, artık krizlerden etkilenmeyen, sağlam ve temeli güçlü hedeflere oturtulmuş bir yapı haline geldi. Burada belirlenen doğru stratejiler ile gerçekleştirilen kalkınma ve büyüme hamlelerine biz de öncüsü olduğumuz faizsiz Elbirliği Sistemi ile destek veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir çözüm sunuyor. Ekonomimizde de bu sisteme duyulan ihtiyaç hissediliyor. Özellikle konut satışlarında istikrarın sürdürülmesi ve düşüşlerin önlenebilmesinde sistem önemli bir rol oynayabilir ve 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer almamız için daha güçlü bir katkı sunabilir” dedi.