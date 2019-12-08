Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Tema İstanbul adına ödülü alan Genel Müdür Aydın Ayçenk, yeşil ve çevreci kimlikle Tema İstanbul’u sürdürülebilir bir yaşam alanı haline getirdiklerini ifade etti. Tema İstanbul’da A sınıfı yapı malzemeleri ve tekniklerinin kullanıldığını belirten Ayçenk; “Türkiye’nin en büyük ve ilk master planlı projesi Tema İstanbul, Avrupa Birliği standartlarının üzerindeki yapı kalitesiyle Türkiye’nin enerji verimliliği ödülüne sahip çevreci ve sürdürülebilir projesi olarak konumlanıyor. B sınıfı enerji verimliliği belgesine sahip projemiz, C seviyesindeki binalara kıyasla yüzde 20, ülke genelindeki yapı stoku ortalamasından ise yüzde 80’e kadar daha enerji verimli” şeklinde konuştu.