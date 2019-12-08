NECMİ ÇİÇEKÇİ
Tema İstanbul adına ödülü alan Genel Müdür Aydın Ayçenk, yeşil ve çevreci kimlikle Tema İstanbul’u sürdürülebilir bir yaşam alanı haline getirdiklerini ifade etti. Tema İstanbul’da A sınıfı yapı malzemeleri ve tekniklerinin kullanıldığını belirten Ayçenk; “Türkiye’nin en büyük ve ilk master planlı projesi Tema İstanbul, Avrupa Birliği standartlarının üzerindeki yapı kalitesiyle Türkiye’nin enerji verimliliği ödülüne sahip çevreci ve sürdürülebilir projesi olarak konumlanıyor. B sınıfı enerji verimliliği belgesine sahip projemiz, C seviyesindeki binalara kıyasla yüzde 20, ülke genelindeki yapı stoku ortalamasından ise yüzde 80’e kadar daha enerji verimli” şeklinde konuştu.