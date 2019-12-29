Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 2019 yılında 2,4 milyar ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacaklarını söyledi. 2019 yılının ilk 10 ayı itibarıyla AVM’lerde gerçekleşen ciroların artmaya devam ettiğini ifade eden Altaş, " Ülkemizde şu anda 436 AVM’miz, 13,2 milyon metrekare kiralanabilir alanı ile ekonomimize değer katıyor. En son yayınlanan ekim ayı verileri itibarıyla metrekare verimliliği Türkiye genelinde 1223 TL şeklinde gerçekleşti. Türkiye’nin birçok bölgesinde alışveriş merkezi yatırımları belli bir doygunluğa ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni alışveriş merkezi yatırımlarının azalacağını öngörebiliriz. 2020 yılında Kayseri, İzmir, Ankara, Antalya, İstanbul gibi illerimizde devam eden önemli projelerin açılışlarının gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Nitekim 2019 yılında şu ana kadar yeni açılan AVM sayısı 5. 2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörün 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM’ye ulaşması planlanıyor. Sektörümüzün önümüzdeki dönemlerde hedefi perakende sektörü ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye odaklanmak olacaktır" diye konuştu.

AVM'lerde yabancı payı yüzde 30'a ulaştı

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, Türkiye’de alışveriş merkezi yatırımlarının özellikle 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir büyüme gösterdiğini belirterek, "Yatırımların hızla arttığı bu dönemde yabancı yatırımcının da ilgisi Türkiye’deki ticari gayrimenkule yöneldi. Bu dönemde yerli ve yabancı ortaklı yapılara baktığımızda alışveriş merkezlerinde yabancı yatırımcı oranının yüzde 30’lara ulaştığını görüyoruz. Sektörün yatırım değeri 58 milyar doları aşkın bir orana ulaşırken bu yatırımların 17 milyar dolardan fazlası yabancı yatırımcı tarafından gerçekleşti" dedi.