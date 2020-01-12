Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaatında sona doğru ilerlenen Avrupa Konutları Yamanevler’in ilk etabında toplam 545 daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede büyüklükler 65 metrekare ile 240 metrekare arasında değişiyor. Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde AVM’ler, hastaneler ve üniversiteler ile çevrili, merkezi iş alanına yakın bir bölgede yükselen Avrupa Konutları Yamanevler, konumu ile beğeni toplayarak tercih ediliyor. Projenin yanı başında yer alan Yamanevler metro durağı ulaşımı kolaylaştırırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’de Yamanevler’e yakın mesafede bulunuyor.