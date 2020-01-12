Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Endüstri 4.0 yaklaşımı ile inşa edilen yeni fabrika, çevre dostu ve enerji tüketimi düşük ekipmanlara ev sahipliği yapıyor. Yeni fabrika ile birlikte hem kapasite hem de kalite artışı sağladıklarını belirten Legrand Grup Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frederic Xerri “2018 yılında Türkiye’de çok güzel performans sergiledik. Globalde yüzde 8,6 oranında büyüyen Legrand, aynı dönemde Türkiye’de yüzde 40 büyüdü. 2019’da ise Türkiye’de yine çift haneli büyüdük. Legrand Grup olarak Türk iş gücüne ve Türkiye’ye inanıyoruz” dedi. Legrand Türkiye Ülke Müdürü Levent Ilgın ise son iki yılda fabrika bazında Türkiye’de metrekarelerini üçe, üretim kapasitelerini ise ikiye katladıklarını belirtti.