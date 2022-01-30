Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Pandeminin etkisiyle tüm dünyada ciddi bir enerji krizi yaşanıyor. Ülkeler her anlamda enerji tüketimini kısarken, sanayi tesislerinde de tasarruf önlemleri alınıyor. İran ile doğalgaz sevkiyatında yaşanan kriz de ülkemizde enerjinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Son 10 yılda toplam enerji ithalatının ülke ekonomisine maliyeti 450 milyar doların üzerine çıktı. Dolayısıyla enerji tasarrufunun hayati önem taşıdığı gözler önüne serilmiş oldu. Ülkemizdeki enerji tüketiminin yüzde 40’ının konutlar tarafından yapıldığı düşünüldüğünde, enerji kayıplarının önlenmesi adına yapılan girişimlerin hem ülke ekonomisine hem de faturalara ciddi katkı sağlayacağı aşikâr… Sektör oyuncuları doğru yalıtım, iyi mantolama ve bilinçli kullanım ile faturalarda yüzde 40’a varan tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu tedbirlerle enerji ithalatının da 10 milyar dolar eriyeceğini söylüyor.

KONUTLAR PROBLEMLİ

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, enerji tüketiminin sanayilerden çok konutlarda yaşandığını belirterek “Ülkemizde enerji kullanımının yüzde 40'tan fazlasını konutlarda tüketiyoruz. Son on yılda inşa edilen yapılarda ısı yalıtımına yönelik önlemler artmış olsa da mevcut yapı stokunun geneline baktığımızda durum çok da iyi bir görüntü vermiyor. Konut tüketicilerinin ev alıp kiralarken binada kullanılan yapı malzemelerini, ısı yalıtımı özelliklerini sorgulanması bu açıdan çok önemli. Binalara sonradan yapılan mantolama uygulamalarında da dikkatli olunmalı. Seçilen malzemenin doğru uygulanması, en az malzeme kadar önemli” dedi.

DÜNYANIN PROBLEMİ

Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer ise yalıtımsız binalarda enerjinin yüzde 80’inin ısıtma ve soğutmaya harcandığını belirterek “Isı yalıtımı, dünyamıza, çevremize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuz düşünüldüğünde artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. Aynı zamanda ısı yalıtımı dengeli bir iç mekân iklimi ile konfor sağlar, yaşadığımız yerleri sağlıklı yaşam alanı hâline getirir. Ayrıca yapı taşıyıcı sistemini zırh gibi sararak bir kalkan görevi görür ve yapının ömrünü uzatır. Enerji verimliliği denince ısı yalıtımı ilk akla gelen konu olmalıdır. Yapılacak işlemler faturalarda yüzde 50 tasarruf sağlayacaktır” dedi.

AVM’LER DAHA VERİMLİ OLACAK

Konut ve sanayilerde yaşanan enerji verimliliği, AVM’lerde de kendini gösterecek. JLL Türkiye Yeniden Kiralama Kıdemli Direktörü Gökhan Faik Yazıcı, yakında Türkiye’yi önemli yeniliklerle buluşturacaklarını söyledi. Yazıcı “JLL Türkiye yönetimindeki bazı alışveriş merkezlerinde enerji verimliliği alanında köklü değişimler yaşanacak. Bu yolculukta şirketlere eşlik edeceğiz” dedi.

ÇEVRE DOSTU YAPILAR ARTMALI

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, ülke olarak enerji verimliliğinde asıl sıçramayı ‘U değerleri’nin artırılmasıyla gerçekleştirebileceğimizi vurguladı. Savcı, “Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış standartlarla, ülkemizde tavsiye edilen uygulamaları mukayese ettiğimizde, ülke olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz” dedi.

SANAYİCİLER DE TASARRUF YAPABİLİR

Ülkemizde, mevzuatlarda tanımlanan asgari şartları sağlayan binaların, birim metrekarede yıllık 120-150 kW seviyesinde enerji tüketecek şekilde tasarlandığına dikkat çeken İZODER Başkanı Eruslu “Gelişmiş ülkelerde ise bu değerler metrekare başına 30-50 kW seviyelerine çekilmiş durumdadır. Dolayısıyla bu ülkelerle mukayese edildiğinde ülkemizde yeni yapılan bir bina 2,4 ila 5 kat daha fazla enerji tüketmektedir. Aramızdaki bu farkın kapatılması için 2008 yılından beri iyileştirmediğimiz mevzuatlarımızın geliştirilmesi için esaslı ve cesur adımları atmamız gereklidir. Ortak hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı. Enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatacak esaslı adımları atarak enerji limitlerimizi belirlememiz gerekiyor. Bu çalışmalar kapsamında ülkemiz için neredeyse sıfır enerji verimli bina tanımı yapılmalı ve hedef olarak ortaya konulmalıdır” dedi. Emrullah Eruslu ayrıca sanayilerde enerji tüketiminin ağırlıklı kısmının proses ve alan ısıtmasında kullanıldığını belirterek, endüstriyel proseslerde yapılacak olan ısı yalıtımı uygulamalarının, sağlamış oldukları enerji verimliliği ile kendini çok kısa sürede geri ödeyeceğini söyledi.