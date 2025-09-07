İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor! Konutlar tamamlanıyor, nitelikli işçiler dönüyor

NECMİ ÇİÇEKÇİ - İnşaat sektöründe yaşanan problemlerden biri de nitelikli işçi bulunamaması... Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki konut projelerinde işçi sorunu yaşanıyor. Yaşanan bu duruma en büyük sebep, nitelikli çalışanların deprem bölgesindeki şantiyelerde kaydırılması olarak gösteriliyor.

Deprem bölgesinin ilk inşaatının başladığı dönemde toplam 3.481 şantiyede çalışan mimar, mühendis ve işçi sayısı 182 bin idi. Bugünlerde konutlar bir bir teslim edilmeye başladı. Çok kısa sürede büyük ilerleme kaydedildi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızda âdeta yeni şehirler inşa edildi. Deprem bölgesindeki 11 şehir yeniden ayağa kaldırıldı. Çalışmalar hâlâ devam ediyor. Ancak teslim edilen projeler ile birlikte işçiler artık büyük şehirlere geri dönmeye başladı. Sektör temsilcileri konuyla ilgili “Elbette ki önceliğimiz deprem bölgesiydi. 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ile nitelikli işçiler büyük şehirlere gelmeye başladı. Bu da işçi sorununa çözüm oluyor” diyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANIYOR

Özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinin yavaşlamasının en büyük sebeplerinden biri olarak iş gücü açığı gösteriliyordu. Son aylarda nitelikli kalıpçı, demirci, elektrikçi ve sıvacı gibi meslek gruplarında ciddi bir personel bulma sorunu yaşandığı belirtiliyordu.

Yapılan açıklamalarda “İstanbul’un kentsel dönüşüm süreci uzun zamandır gündemde. Ancak yeterli sayıda nitelikli işçi bulunmadığı için bazı projeler gecikmeye uğradı. Deprem bölgesinde görev yapan işçilerin bir kısmının geri dönmeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda İstanbul’daki dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını bekliyoruz” denildi. Ankara ve İzmir’de de benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çekiliyor. Özellikle yeni toplu konut ve altyapı projelerinde işçi açığı nedeniyle takvimlerin sarktığı ifade ediliyor.

İşçilerin geri dönüşüyle birlikte bu sıkıntının hafiflemesi öngörülüyor.

300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir yeniden inşa sürecine girmişti. 11 ili kapsayan afet bölgesinde yüz binlerce konutun yapımı için başlatılan çalışmalar, ülke genelindeki inşaat sektörünün dengelerini değiştirmişti. Yüz binlerce nitelikli işçi deprem bölgesine yönelmiş, bu da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde süren projelerde iş gücü sıkıntısını beraberinde getirmişti.

Aradan geçen sürede inşaatların büyük kısmı hızla ilerledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 54 bin 200 bağımsız bölümden 300 bini teslim edildi, projelerin genelinde ise ilerleme oranı %50'nin üzerine çıktı.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİĞİMİZDİ

İnşaat sektörü temsilcileri, işçilerin büyük şehirlerdeki projelere dönüşünün sektördeki tıkanıklığı kısmen hafifleteceği görüşünde. Sektör temsilcileri, son dönemde nitelikli iş gücü bulma konusunda ciddi zorluk yaşandığını, bazı projelerin işçi açığı nedeniyle yavaşladığını ifade etti.

Yapılan açıklamalarda "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar elbette öncelikliydi. Orada yüz binlerce vatandaşımız evsiz kalmıştı. Bu nedenle iş gücünün yoğun şekilde afet bölgesine yönelmesi kaçınılmazdı. Ancak bu süreçte büyük şehirlerde devam eden kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri yavaşladı" ifadeleri kullanıldı.