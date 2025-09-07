Kentsel dönüşüm öncesi dikkat! Hak kaybı yaşamamak için bu raporu alın

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle birlikte, kentsel dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk. Ancak bu süreçte yapılan en büyük hata, binanın yıkımından sonra hak aramaya çalışmak.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, kentsel dönüşüm sürecinde bina yıkılmadan önce mutlaka SPK lisanslı bir değerleme şirketinden değerleme raporu alınması gerektiğini açıkladı.

TÜM BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALIYOR

Şahin “Hazırlanan raporlar, dairelerin tapu ve belediyedeki onaylı mimari proje, yapı ruhsatı, iskân belgesi ve dairelerin projedeki kapalı alan bilgilerini kayıt altına alıyor. Değerleme raporları ayrıca, binadaki tüm dairelerin konum, yön, manzara ve büyüklük gibi şerefi ye farklarını dikkate alarak detaylı analizler sunuyor. Bu çalışmalar sayesinde, her bir dairenin toplam yapı değeri içindeki payı belirleniyor. Böylece mal sahiplerinin yeni projede hangi daireyi hak ettikleri bilimsel temellere dayalı biçimde ortaya konulabiliyor” dedi.