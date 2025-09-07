Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > Kentsel dönüşüm öncesi dikkat! Hak kaybı yaşamamak için bu raporu alın

Kentsel dönüşüm öncesi dikkat! Hak kaybı yaşamamak için bu raporu alın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kentsel dönüşüm öncesi dikkat! Hak kaybı yaşamamak için bu raporu alın
Kentsel Dönüşüm, Deprem, Türkiye, Haber
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kentsel dönüşümde en büyük hata bina yıkıldıktan sonra hak aramak. Uzmanlar, dönüşüm öncesi SPK lisanslı bir şirketten değerleme raporu alınmasının, hak kayıplarını önlemek için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle birlikte, kentsel dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk. Ancak bu süreçte yapılan en büyük hata, binanın yıkımından sonra hak aramaya çalışmak.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, kentsel dönüşüm sürecinde bina yıkılmadan önce mutlaka SPK lisanslı bir değerleme şirketinden değerleme raporu alınması gerektiğini açıkladı.

TÜM BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALIYOR

Şahin “Hazırlanan raporlar, dairelerin tapu ve belediyedeki onaylı mimari proje, yapı ruhsatı, iskân belgesi ve dairelerin projedeki kapalı alan bilgilerini kayıt altına alıyor. Değerleme raporları ayrıca, binadaki tüm dairelerin konum, yön, manzara ve büyüklük gibi şerefi ye farklarını dikkate alarak detaylı analizler sunuyor. Bu çalışmalar sayesinde, her bir dairenin toplam yapı değeri içindeki payı belirleniyor. Böylece mal sahiplerinin yeni projede hangi daireyi hak ettikleri bilimsel temellere dayalı biçimde ortaya konulabiliyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Eşyalı kiralık" daireler revaçtaOkan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sözleri: Fotoğrafları silme gereği duymuş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Eşyalı kiralık" daireler revaçta - Emlak"Eşyalı kiralık" daireler revaçtaİnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor! Konutlar tamamlanıyor, nitelikli işçiler dönüyor - Emlakİnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyorKKM’den çıkan konut alımına yöneliyor! 440 milyar liralık pastadan sektör payını alacak - Emlak440 milyar liralık pastadan sektör payını alacak"Geleceği güvenle inşa etmemiz için dönüşüm şart" - Emlak"Geleceği güvenle inşa etmemiz için dönüşüm şart"Güvenli limana dönüş hızlandı - EmlakGüvenli limana dönüş hızlandıBakanlık fırsatçılara göz açtırmayacak! Piyasada satışları görüp ‘fiyat artıranlar’ takipte - EmlakPiyasada satışları görüp ‘fiyat artıranlar’ takipte
Sonraki Haber Yükleniyor...