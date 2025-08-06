Uzmanlar Gayrimenkul Sertifikasını değerlendirdi! "Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırabilir"

CEMAL EMRE KURT - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci, birikimlerini gayrimenkulde değerlendirmek isteyenler için sertifikanın önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Bahçeci, “Tek seferde gayrimenkul almaya gücü yetmeyenler, birikimlerini değerlendirmesiyle önemli bir fırsat yakalayacak. Yani belli bir sertifika aldıktan sonra zaman içerisinde bunun alımına devam edilecek. Sonra bir gayrimenkul elde edecek orana ulaşıldığında bunu bir gayrimenkule dönüştürebileceksiniz” dedi.

Projenin kentsel dönüşümde uzlaşma aracı olabileceğine dikkat çeken Bahçeci, “Yani vatandaşa gayrimenkul sertifikasıyla dönüşüm gerçekleştirdiğinde Bakanlığın ve belediyelerin burada daha hızlı bir yol alma noktasında önemli bir kanıt sunacak. Bazı tereddütler ortadan kalktıktan sonra kentsel dönüşüm için de çok ciddi bir kaynak oluşturacağına inanıyorum. Bu anlamda depreme hazırlıkta önemli bir belge oluşturacak. Sertifika güvenilirliğini ispat ettikten sonra diğer illere de hızlı bir şekilde yayılabilir” dedi.

VERGİ TEŞVİKİ GEREKİYOR

Türkiye Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ise gayrimenkul sertifikası için sistemin uzun süredir aradığı dengeleyici bir çözüm olduğunu dile getirdi. Akçam: “Artık yatırım sadece parası olanın değil, birikim yapabilenin de hakkı. Bu sistem, sektördeki sermaye yoğunlaşmasını kırarak daha kapsayıcı bir modele geçiş sağlıyor. Sertifikalar müteahhitlere erken finansman imkânı sunarken, projelerin başlaması ve tamamlanması daha kolay hâle geliyor. Yani hem üretim artıyor hem de vatandaşın erişimi çeşitleniyor. Bu da arz talep dengesinin yeniden kurulmasına yardımcı olacak. Devletin bu süreçte yatırımcılara vergi teşviki ya da alım garantisi gibi destek mekanizmaları sunması gerekir” diye konuştu.

Hakan Akçam, şu şekilde konuştu:

Sertifika sistemi kentsel dönüşüm projelerini hızlandırabilir. Çünkü dönüşüm alanlarında üretilen yeni projeler, sertifikalar aracılığıyla ön finansmanla desteklenebilir. Böylece arz artar ve kira fiyatları üzerindeki baskı hafifleyebilir. Konya’dan Gaziantep’e, Erzurum’dan İzmir’e kadar birçok şehirde konut talebi var. Yerel dinamiklere uygun projelerle sertifika modeli, bölgesel kalkınmayı da destekleyebilir.

FİNANSMANA DESTEK VERİR

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da gayrimenkul sertifikasının müteahhitlere finansman desteği sağlayacağını söyledi. Tellioğlu, “Vatandaşlar, örneğin birikimle 100 veya 150 metrekare bir ev alamıyor ama o evin 5’te birini satın alacak parası var. Dolayısıyla parasını bu sertifika üzerinden değerlendirme imkânı doğuyor. Müteahhitler için de bu proje ve diğer projelerin finansmanına artı destek olarak, yani mevcut inşaat projelerinin finansmanına da bir destek oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.