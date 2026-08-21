AFAD, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.06'da merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem

Sarsıntının yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssü Ilgaz olan depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

'UYKUMDAN UYANDIRDI'

Depremi hisseden birçok vatandaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bazı vatandaşlar sarsıntı nedeniyle uykudan uyandıklarını belirtirken, bazıları da çok korktuklarını ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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