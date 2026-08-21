Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Yalçın Ö. yönetimindeki otomobil ile Gülçin K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobildeki Gülçin K. ve Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılardan Gülçin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada kazada park halindeki iki otomobil de maddi hasar gördü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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