Irak’ın Hürmüz alternatifi Ceyhan! Günlük 1 milyon varil hedefi mümkün

Irak’ın Türkiye’ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni anlaşma, Ceyhan’ın bölgesel petrol ticaretindeki stratejik rolünü güçlendirecek. Anlaşmayla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Ceyhan’a günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması planlanıyor.

Irak’ın Türkiye’ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlama hedefi ve iki ülke arasında imzalanan yeni taşımacılık anlaşması, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın daha etkin kullanılmasının yanı sıra Ceyhan’ın Orta Doğu petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasındaki stratejik rolünü güçlendirmeye hazırlanıyor.

Türkiye ile Irak arasında 1 Ağustos’ta imzalanan bir yıllık anlaşmayla Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Ceyhan’a günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesi öngörülüyor. Böylece günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik teknik kapasiteye sahip hattın daha etkin kullanılması ve Ceyhan’a ulaşan Irak petrolü hacminin önemli ölçüde artırılması hedeflenirken ilerleyen dönemde Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de bu güzergâh üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması planlanıyor.

ROLÜ GÜÇLENDİRME POTANSİYELİ

Bu perspektif, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında yaşanan aksamaların alternatif ihracat güzergâhlarının önemini artırdığı bir dönemde, Ankara’nın Orta Doğu’daki üretici ülkeler ile Batı pazarları arasındaki enerji koridoru rolünü güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan, Irak Başbakanı Zeydi’nin Türkiye’ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlayabileceklerini açıklamasının, iki ülkenin enerji iş birliğini geliştirme konusunda ortak siyasi irade ortaya koyması bakımından önem taşıdığını söyledi. Çalışkan, kısa vadede günlük 1 milyon varil hedefine ulaşmanın imkânsız olmadığını belirterek “Irak petrolünün Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına daha yüksek hacimlerle ulaştırılabilecek olması, Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefini güçlendirirken enerji arz güvenliği açısından da Hürmüz Boğazı’na bağımlılığı kısmen azaltabilecek alternatif bir güzergâhın gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik teknik kapasiteye sahip olduğuna dikkati çekerek “Dolayısıyla bu hattın teknik olarak kısa sürede günlük 1 milyon varil petrol sevk edebilmesi mümkün” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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