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Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı
Halka Arz, GAYRİMENKUL SERTİFİKASI, TOKİ, Emlak Konut GYO, BİST, Sultangazi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen projeye ait gayrimenkul sertifikaları, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında DMLKT işlem koduyla Borsa İstanbul’da halka arz edilecek. Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Damla Kent Projesi gayrimenkul sertifikası modeliyle yatırımcılara yeni bir fırsat sunuyor. Başakşehir ile Sultangazi sınırında konumlanan proje, Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle yürütülüyor.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak olan gayrimenkul sertifikaları “DMLKT” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek. Peki, Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu?

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE YAPILACAK?

Damla Kent Projesi İstanbul Başakşehir sınırları içinde Sultangazi ilçesine daha yakın bir bölgede inşa edilecek. Proje, Sultangazi’nin İsmetpaşa ve Malkoçoğlu mahallelerinin karşısında yer alan boş askeri arsa üzerinde hayata geçirilecek. Tramvay hattına yürüme mesafesindeki alan, Mahmutbey mevkiindeki belirli parsellerde konumlanacak.

Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı - 1. Resim

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arz katılım endeksine uygundur.

Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı - 2. Resim

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet gayrimenkul sertifikası halka arz edilecek. Talep toplama sürecinde dağıtılacak lot sayısı katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Halka arz fiyatı ise 7,59 TL olarak belirlendi.

Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı - 3. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU NEDİR?

Projenin Borsa İstanbul'daki işlem kodu “DMLKT” olarak duyuruldu. Yatırımcılar belirtilen kod ile 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talepte bulunabilecek.

Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı - 4. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HANGİ BANKALARDAN, NASIL ALINIR?

Sertifikalar Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi kurumlar üzerinden alınabilecek. Mobil ya da internet bankacılığı kullanılarak yatırım hesabı üzerinden “kesin talep” yöntemiyle alım yapılabilecek.

Damla Kent Projesi nerede yapılacak, halka arz katılım endeksine uygun mu? DMLKT halka arz fiyatı - 5. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası küçük yatırımcıların düşük meblağlarla gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayacak. Yatırımcılar yeterli sertifikayı biriktirerek konut sahibi olabilir ya da kazancını değer artışı üzerinden elde edebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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