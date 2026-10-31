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Fransa, Almanya derken... İspanya'da yeni protesto dalgası korkusu! Polis gençleri takibe aldı

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Fransa, Almanya derken... İspanya'da yeni protesto dalgası korkusu! Polis gençleri takibe aldı
Başlık ResmiFransa, Almanya derken... İspanyada yeni protesto dalgası korkusu! Polis gençleri takibe aldı

Fransa'daki öğrenci protestolarıyla bağlantılı olarak sosyal medyada yayılan 'Blocus' çağrıları İspanya'da güvenlik alarmına yol açtı. Büyük kentlerde polis kontrolleri artırılırken, çağrıları yaydığı şüphesiyle 3 kişi tutuklandı, mağazalar ise olası yağmalara karşı önlem aldı.

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Avrupa'da Fransa, İtalya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde son haftalarda yaşanan sokak şiddetinin İspanya'ya da sıçraması üzerine harekete geçen polis, sosyal medyada yayılan 'Blocus' çağrılarını takibe aldı.

Fransa'daki öğrenci protestolarıyla bağlantılı olarak gençler arasında yayılan ve Fransızcada 'abluka' anlamına gelen 'Blocus' ifadesiyle yapılan paylaşımların toplu vandalizm çağrılarına dönüştüğü belirtildi.

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Çağrıları İspanya'da yaydıkları şüphesiyle Valensiya'da 2, Barselona'da ise 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri özellikle siyah ve kapüşonlu kıyafetler giyen gençleri durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Barselona'da yalnızca kent merkezinde öğleden sonra 450 kişinin kimliği kontrol edildi. Katalonya Meydanı gibi önemli noktalarda ve metro girişlerinde de denetimler sıklaştırıldı.

Fransa, Almanya derken... İspanyada yeni protesto dalgası korkusu! Polis gençleri takibe aldı
Başlık ResmiFransa, Almanya derken... İspanyada yeni protesto dalgası korkusu! Polis gençleri takibe aldı

MAĞAZALAR VİTRİNLERİNİ AHŞAP PANELLERLE KAPATTI

Olası yağmalama olaylarına karşı Madrid ve Barselona'daki çok sayıda ünlü mağaza ve işletme de önlem aldı. İş yerlerinin vitrinleri ahşap panellerle kapatılarak olası saldırılara karşı koruma sağlanmaya çalışıldı.

Öte yandan Barselona'da 24 Ekim'de yaşanan sokak şiddeti ve yağmalama olaylarında 89'u reşit olmayan toplam 133 kişi gözaltına alınmış, olaylarda 14 kişi yaralanmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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