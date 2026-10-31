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Almanya'da Z kuşağı sokağa indi! 30'dan fazla kentte protesto

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Almanya'da Z kuşağı sokağa indi! 30'dan fazla kentte protesto
Başlık ResmiAlmanyada Z kuşağı sokağa indi! 30dan fazla kentte protesto

Almanya'da Z kuşağının öncülüğünde düzenlenen protestolarda on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintilere, hayat pahalılığına ve askerlik düzenlemelerine tepki gösterdi. Gösteriler 30'dan fazla kente yayıldı.

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Almanya'da on binlerce genç, hükümetin sosyal harcamalardaki kesinti politikalarını, artan yaşam maliyetlerini ve askerlik düzenlemelerini protesto etmek için sokağa çıktı. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte düzenlenen gösterilerde hükümete tepki gösterildi.

"Gen Z regelt" (Z kuşağı düzenliyor) adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlerin en büyüklerinden biri başkent Berlin'de düzenlendi. Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce genç, hükümetin politikalarını eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "Eğitimi destekleyin", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın" ve "Z kuşağını dinleyin" yazılı pankartlarla taleplerini dile getirdi.

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GENÇLER EĞİTİM VE SOSYAL HAKLAR İÇİN SOKAKTA

Gösteriye katılan Henry Jakobs, iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savundu. Hükümetin gençlere yönelik söylemlerini eleştiren Jakobs, kesintilerin her alanda hissedildiğini belirtti.

Paula Koch ise eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek okul binalarının bakımsızlığından ve öğretmen eksikliğinden şikâyet etti. Koch, eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurguladı.

Lival Weissbach da zorunlu askerlik planlarına ve hayat pahalılığına tepki göstermek amacıyla eyleme katıldığını söyledi.

Almanyada Z kuşağı sokağa indi! 30dan fazla kentte protesto
Başlık ResmiAlmanyada Z kuşağı sokağa indi! 30dan fazla kentte protesto

180 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYORDU

Alman basınında yer alan haberlere göre Köln'deki gösterilerde bazı kişiler havai fişek yakarken polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve TOMA'ları hazır bekletti.

Gençlik inisiyatifinin internet sitesinde, ülke genelindeki gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği duyuruldu.

Eylemciler; eğitim bütçesinin artırılması, sosyal kesintilerin önlenmesi, hayat pahalılığına çözüm bulunması, zorunlu askerliğin reddedilmesi ve iklim politikalarının güçlendirilmesi gibi talepleri öne çıkardı.

Olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinlerinin ahşap panellerle kapatıldığı bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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