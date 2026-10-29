Almanya’da gençler, eğitimden ekonomik koşullara, iklim krizinden zorunlu askerliğe kadar uzanan sorunlara dikkat çekmek için harekete geçti. 'Z Kuşağı Düzenliyor' inisiyatifi, Başbakan Merz ve hükümete yönelik açık mektubunda tasarruf politikalarına tepki gösterirken, 31 Ekim'de 32 şehirde meydanlara çıkmaya hazırlanıyor.

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Almanya'da öğrenciler, mesleki eğitim alan gençler ve çalışanlardan oluşan 'Z Kuşağı Düzenliyor' (Gen Z regelt) inisiyatifi, eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.

İnisiyatif, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek eylemler öncesinde Başbakan Friedrich Merz ve Alman hükümetine hitaben açık mektup yayımladı.

İnisiyatifin internet sitesinde yayımlanan mektupta, hükümetin tasarruf politikalarına tepki gösterilerek gençlerin geleceğinin tehlikeye atıldığı savunuldu. Gençlerin ülkenin geleceğini oluşturduğuna dikkat çekilen mektupta, mevcut politikaların umutları azalttığı ve gençlerin beklentilerini karşılamadığı ifade edildi.

"DEMOKRASİYE GÜVEN KAYBOLUYOR"

Gençlerin sorunlarının göz ardı edilmesinin demokrasiye duyulan güveni de zedelediği belirtilen mektupta, bir neslin yalnızca kendisinden yararlanıldığını, buna karşılık yeterince desteklenmediğini düşünmesi halinde demokratik sisteme olan inancını kaybedebileceği vurgulandı.

İnisiyatif, eğitim sistemindeki aksaklıklardan artan yaşam maliyetlerine kadar pek çok sorunun gençlerin görüşleri dikkate alınmadan ele alındığını savundu. Harap durumdaki okul binaları, yetersiz öğretmen sayısı ve iklim kriziyle ilgili kaygıların yanı sıra zorunlu askerlik ve askerlik muayenesi tartışmaları da mektupta tepki gösterilen konular arasında yer aldı.

Gençleri desteklemek yerine bütçe kesintilerine gidildiği öne sürülen mektupta, hükümetin politikalarının gençlerin geleceğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Almanya'da 'Z kuşağı' sokağa çıkıyor! Merz hükümetine açık mektup

32 ŞEHİRDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK

İnisiyatif, taleplerini duyurmak amacıyla 31 Ekim'de Almanya genelinde barışçıl gösteriler düzenleyecek. İnternet sitesindeki bilgilere göre Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 32 şehirde eylem yapılması planlanıyor.

Gençlerin hükümetten beklentileri arasında eğitim kurumlarına daha fazla bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının siyasi gündemde öncelikli hale getirilmesi ve ekonomik açıdan sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması bulunuyor.

Mektupta ayrıca ekonomik yükün genç kuşakların üzerine bırakılmaması ve toplum genelinde daha adil paylaşılması gerektiği savunuldu. Zorunlu askerliğe karşı çıkılan açıklamada, temel hakların korunması ve iklim krizine karşı kararlı adımlar atılması da talepler arasında sıralandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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