Adım adım borçsuz evlilik rehberi! İşte gençlere altın değerinde püf noktalar: Faizsiz krediden çeyize yardımına...

İKİNCİ ÇOCUKTA KALAN BORÇ SİLİNİYOR

Faizsiz kredi desteğinin en dikkat çekici avantajlarından biri de çocuk sahibi olan çiftlere tanınan kolaylıklar. Karakaş, geri ödeme döneminde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitinin hibe edildiğini, kalan taksitlerin ise 12 ay faizsiz ertelendiğini aktardı.

Örnek üzerinden uygulamayı anlatan Karakaş, 2026 yılının Mayıs ayında kredi taksitlerini ödemeye başlayan ve Temmuz ayında ilk çocuğunu kucağına alan bir çiftin, ağustos ayından itibaren 12 aylık taksit yükünden kurtulabileceğini belirtti. Kalan taksitler de faizsiz olarak bir yıl erteleniyor.