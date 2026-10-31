Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel atamalarına ait yeni takvimi yayımlandı. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan 3. dönem atama kılavuzunda başvuru ve kura tarihi yer aldı.Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.Peki, Sağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kurası ne zaman?

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Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasına ilişkin başvuru tarihleri açıklandı. 30 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan ilanla, sağlık meslek mensuplarının tercihine sunulan kadrolar ve yerleştirme sürecine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. ura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilan tarihleri dikkate alınarak bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar. Bakanlığın ilan ettiği takvime göre başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü EKİP üzerinden açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kurası ne zaman? Kura takvimi belli oldu

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını ilgilendiren yerleştirme kurası 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Adayların tercih ettikleri görev yerlerine yerleştirilmesi, noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kuranın gerçekleştirileceği yer ve başlama saati ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacak.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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