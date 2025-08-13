İstanbul'da Yarısı Bizden'den en çok faydalanan ilçe: 5-6 yıl içinde sıkıntılı bina kalmayacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular artarak devam ediyor.

Kampanyayla, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

17.246 BAŞVURUNUN 3 BİN 738'İ BAHÇELİEVLER'DEN

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 2024 ve 2025'te İstanbul genelinde ev ve iş yeri için yapılan toplam 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den gerçekleşti. Böylece ilçede kampanyadan faydalananlar, İstanbul genelinin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşümde Bahçelievler'in iyi durumda olduğunu, vatandaşlarla beraber uğraştıklarını belirten Bahadır, "Eski, kötü, mezar ev, deprem ev, ölüm evi diye tabir ederim, o evler, stoklar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bizde yaklaşık 22 bin bina var. Bunların yüzde 40'ı 1999 depreminden sonra yapıldı. Geriye kalan yaklaşık yüzde 60 binamızı da yenilemeye başlıyoruz." dedi.

Göreve geldikten sonra ilçede kentsel dönüşümle ilgili 8 plan çıkardıklarını dile getiren Bahadır, devletin gereken desteği verdiğini ancak asıl işin yerel yöneticilere düştüğünü, vatandaşları bir an önce evlerini yenilemeye ikna etmekle mükellef olduklarını kaydetti.

"22 BİN BİNANIN YAKLAŞIK 7 BİNİNİN BU KAPSAMDA YENİLENMESİNİ TEŞVİK ETTİK"

Bahadır, çıkardıkları 8 planla ilgili vatandaşların yüzde 30'unu "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında binalarının yenilenmesine teşvik ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yani 22 bin binanın yaklaşık 7 bininin bu kapsamda yenilenmesini teşvik ettik. İlk geldiğimizde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk, Türkiye'de ilk kuranlardan birisiyiz. Mahallelere bu müdürlüğün irtibat bürolarını açtık. Oraya şehir planlamacı, inşaat mühendisi, mimar arkadaşları verdik. Vatandaşın belediye binalarına gelene kadar evine çok yakın, pazara dahi giderken uğrayacağı yerler. Orada hakkını öğreniyor. 'Benim yasal hakkım nedir, çıkma alabiliyor muyum, yükselebiliyor muyum, küçülüyor mu?' Bunları vatandaşa sağlamış olduk."

"Yarısı Bizden" kampanyasının kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına ciddi fayda sağladığına dikkati çeken Bahadır, ilçe olarak 2024'te olduğu gibi 2025'te de birinci sırada yer aldıklarını bildirdi.

Bu kampanyanın yanı sıra belediye olarak binalarını birleşerek dönüştüren vatandaşlara ayrı bir teşvik de sağladıklarını anlatan Bahadır, 600 metrekare birleşilmesi durumunda yüzde 15 bonus hakkı verdiklerini söyledi.

Bu durumun sürece katkı sağladığını, 600 metrekare kriterinin otopark sorununun çözümü için uygulandığını belirten Bahadır, "Amacımız olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda oturmalarını sağlamak. Belediyecilikteki asıl misyonumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için plan notlarını çıkarıyoruz, hükümetimiz de yardım ediyor. Böyle devam ederse önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Bahçelievler'de sıkıntılı binamızın kalmayacağını düşünüyorum. 2024'te yaklaşık 400 yıkım olmuş. 2025'te temmuz dahil 400 oldu. Yıl sonu 700 ile 1000 arası yıkım olacak." şeklinde konuştu.

RİSKLİ BİNADA OTURANLARA ÇAĞRI

"Çocuklarını, eşlerini, kendilerini seviyorlarsa lütfen komşularıyla anlaşsınlar" Hakan Bahadır, kentsel dönüşüm sayesinde insanlara daha güzel yaşam şartları sunacaklarını dile getirerek, riskli binalarda oturanlara şu çağrıyı yaptı:

"Vatandaşlarımdan şunu isterim, lütfen gerçekçi olsunlar. Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını, kendilerini seviyorlarsa lütfen komşularıyla anlaşsınlar. Birinci şart o. Sonra iyi bir avukat bulup müteahhit arkadaşlarla görüşecekler, sonra noterde bir sözleşme yapacaklar. Ondan sonra da bizlere başvuracaklar. Muhakkak bu imkanları kaçırmayın. Bahçelievler'de 8 tane plan notuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 'Yarısı Bizden' kampanyası imkanlarıyla alakalı olarak sınırsız imkanlar var. Lütfen ölüm evinde, mezar evde oturmayın."