Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ofis dekorasyon fikirleri profesyonel çalışma hayatında hem motivasyonu arttırmak hem de işyerini ziyaret eden kişilerde olumlu bir izlenim oluşturabilmek açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu hafta günlük hayatımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz ofislerin nasıl doğru dekore edebileceğini sizler için araştırdık. Ayrıca yazımızda home ofislere de yer verdik. Pandeminin etkisiyle hibrit çalışma modeline geçenler için de verimi artırmak ve daha sağlıklı çalışmak için ne gibi yollar izlenmesi gerektiğini kaleme döktük. Öncelikle çalışanlarınızın verimini artırmak ve yaptığınız işi temsil eden bir ofis tasarlamak için profesyonel bir mimarlık ekibi ile çalışmanız en faydalısı olacaktır. Bu size hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır. Şayet ofisinizi siz dekore etmek istiyorsanız; mobilya seçimi, aksesuarlar, duvar renkleri ve aydınlatmalar en çok dikkat etmeniz gereken konuların başında geliyor…

DETAYLARI KAÇIRMAYIN

Genel olarak çalışma masaları yaklaşık 75 cm ila 85 cm olarak üretilir. Yeterince genişlikte olan bu masalardan daha küçük olanları çalışan konforu açısından tercih edilmemelidir. Yine çalışma masaları arasında en az 70 cm mesafe bırakılmalıdır. Bununla birlikte ofis sandalyesinin konumu bilgisayar monitörü ile eşit olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi durumlarda boyun ve sırt ağrılarına yol açabilir.

ZIT RENKLER TERCİH EDİLEBİLİR

Ofis dekorasyonunda elbette renklere de dikkat etmelisiniz. Kullanılan renklerin hem dinamik hem de dinlendirici olması hem de dikkat dağıtmayan ve vurgulu olması beklenir. Zıt renkleri bir arada kullanmak için denge kurmak zor gibi görünse de uyumlu renklerle kusursuz dengeyi yakalayabilirsiniz. Mesela sarı, beyaz ve gri renklerin eşlik ettiği modern bir ofis son derece stil sahibi olabilir.

IŞIĞI İYİ KULLANIN

Ofisinizin camlarını doğru bir biçimde kullanarak ofise giren ışık miktarını artırabilirsiniz. Eğer camlarda perde kullanacaksanız seçtiğiniz perdelerin ince olmasına ve ışığı geçirmesine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Buna ek olarak çalıştığınız saatlerde bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarınıza

ışık düşmesini engellemek adına jaluzi perde de kullanabilirsiniz. Daha ferah bir ofis ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak bir diğer ipucu da camın karşısına ofis tasarımına uygun bir ayna yerleştirmektir. Böylece camdan giren doğal ışık aynaya yansıyarak ofisinizin tamamına dağılacaktır.

MALİYETİ İYİ HESAPLAYIN

Ofis için dekorasyon, olağandışı hâller haricinde bir defa yapılır ve uzun yıllar boyunca kullanılabilir olmasına dikkat edilir. Yatırım maliyetinin yüksek olması sebebiyle en az beş yıllık süreler için planlama yapılması gerekir. Planlanan kullanım süresinin uzun olması, ofis mobilya seçimlerinizde dayanıklı materyallere yönelmenizin daha mantıklı olacağı anlamına gelir. Ceviz gibi dayanıklı ahşap materyallerden üretilen mobilyalar, düşük nemli kapalı alan şartlarında uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

DOĞRU TERCİH ŞIK DURACAKTIR

Modern ofis mobilyalarının tercih edilmesi ve bunların da elegan aksesuarlar ile desteklenmesi önem taşır. Genellikle ofis dekorasyonunda perde ve halı gibi evle ilgili ürünlere yer verilmez ancak birlikte kullanıldığında tasarımı zenginleştiren ögeler birbiriyle tamamlanabilir. Mesela, deri chesterfield koltuk takımları ile tamamlanan sade desenli bir halı ofis kimliği bakımından son derece iddialı olabilir. Son dönemde ofislerde genel olarak daha fütüristik, geleceğe dönük mobilya türlerinin kullanıldığını da belirtelim.

İŞİNİZE UYGUN AKSESUAR SEÇİN

Ofis dekorasyonunda mobilya ve duvarlar kadar dikkati çeken bir diğer öge de aksesuarlardır. Dekorasyonun âdeta bel kemiği olan ofis aksesuarları seçimi tamamen sizin zevkinize kalmıştır. Ancak ofis için özellikle tercih edeceğiniz tabloları seçerken mutlaka genel mekân stilini ve potansiyel konuklarınızı göz önünde bulundurmanız gerekir. Yaptığınız işe uygun aksesuarlar tercih edilmelidir.

MOBİLYA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Mesleğe bağlı rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçebilmek için ergonomik mobilya tercih edilmesi oldukça önemlidir. İnsan vücudunun yapısına uygun mobilyalar sayesinde gün içerisinde çalışanların rahatlıklarını koruyabilirsiniz. Öte yandan fazla rahat mobilyalar, iş performansını olumsuz şekilde etkiler. Bunun en önemli sebebi ise vücudun kendini rahat hissettiğinde beyne dinlenme komutlarını göndermesi ve uyku hâline yaklaşılmasıdır. Bu sebeple mobilyalarınızın ergonomik yapıda, ancak fazla yumuşak olmamasına özen göstermelisiniz.

HOME OFİSTE BUNLARA DİKKAT!

Home ofiste çalışanlar için ışık, rahatlık ve konsantrasyonun önemli olduğunu belirtelim… Güçlü bir konsantrasyon için gerekli olan iki önemli detay kalabalıktan arınmış ve iyi aydınlatılmış bir ortamdır. Bunun yanı sıra dinlendirici ve zihni yormayan renkler seçerek doğru bir renk dengesi kurmak da ofis ortamında konsantrasyon için gereklidir. Beyaz ve mavi gibi dingin renkler hem renk dengesi hem de aydınlık bir görüntü için çok uygun olabilir. Çalışırken zihninizi yoracak veya dikkatinizi dağıtacak ögelerin kaldırılmış olmasına özen göstermek gerekir. Ayrıca elinizin altında kalabalığın bulunmaması çalışma stresini de azaltacaktır.

ISI VE SES YALITIMI

Çalışma sırasında mekânın, ısı dengesinin sağlanmamış olması veya gürültü sorunu olması konsantrasyonunuzu ve motivasyonunuzu olumsuz etkiler. Ayrıca çalışma alanlarınızda konforunun yanı sıra, sanat ve kültür ögelerine de yer vermelisiniz. Harmonik müzik, görsel sanat ögeleri gibi üretkenliği tetikleyen unsurlar dekorasyonun önemli bir parçasını oluşturur.