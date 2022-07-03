Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Birçok köy yerlerinde de rağbet gösterilen prefabrik evler, yoğun kış şartlarına da oldukça dayanıklı olma özelliği taşıyor. Dış görüntüsüyle birçok insanın beğenisini toplayan evlerin üretiminde çelik profiller, çelik bağlantı ekipmanları, alçıpanlar, fiber cement kaplamalar gibi uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeler kullanılıyor.

15 GÜN İÇİNDE TESLİM

Prefabrik evler; arsa ve inşaat yapımı şartlarının tamamlanması sonrası 15 gün içinde tamamlanabiliyor. Bu evlerin en büyük özelliği ise ekonomik olmaları... Kullanılan malzemeler istenildiği zaman sökülerek başka yere takılabilirken, sonradan ekleme yaparak genişletmekte mümkün oluyor. Prefabrik evler, arsa maliyeti hariç 200 bin liradan başlıyor. 100 metrekare büyüklüğe sahip olan evlerde üç oda, bir salon yer alıyor. Bu fiyatın içinde nakliye dışında hemen hemen her şey var...

Konutta balon patlıyor Gelir İdaresi Başkanlığı yeni düzenleme ile internet sitelerindeki ilanlarda yer alan fiyat ile tapudaki satış fiyatını karşılaştırarak usulsüzlük yaptığı tespit edilen satıcı ve emlakçılara cezai müeyyide uygulayacak. Uygulama ile suni fiyat artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fırsatçılar şimdi yandı! Yasal düzenleme ile 'konutta gerçek fiyat' dönemi başladı Emlak fiyatlarındaki balonun önüne geçmek için hayata geçirilen düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Hükümetin attığı adımların ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da internetteki ilanlar için yeni bir karar aldı. Düzenleme sonrası konut fiyatlarında önemli oranda düşüş yaşandığı gözlenirken, yapılacak denetimlerle birlikte konut fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor.